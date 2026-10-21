川普指美國將握有全球50%晶片產能？經長說話了

美國總統川普日前在亞利桑那州造勢大會上指，美國短期內將掌握全球50%的晶片產能；經濟部長龔明鑫21日受訪表示，不曉得他是怎麼計算的。以台積電（2330）全球產能來看，到2035年台灣占比大概仍會有七成至八成。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會就中小微企業發展議題進行專題報告受訪，媒體詢問，川普說台積電投資讓美國掌握了50%的晶片產能，那台灣還剩下多少？

龔明鑫回應，「我不曉得他是怎麼計算的」，他日前在立法院備詢已提及，到了2035年，台積電在全世界產能中，台灣所占的比例大概還會有70%到80%左右。

外界中油對阿拉斯加天然氣採購及投資，錢到底從哪來、以及是否取得股份。龔明鑫表示，中油天然氣採購通常是「明年採購、今年編預算」，而阿拉斯加的天然氣採購最快要等到2032年。中油若要編列預算也是2031年才會編，並非現在就要編列，會待中油採購案確認後，屆時立法院也一定會讓立法院知道。他並強調，中油如果是投資，就一定會有股份及相應權益。

國民黨立委楊瓊瓔在立法院經濟委員會質詢表示，中油對阿拉斯加購買天然氣要有商業合理性，採購20年長約，必須將投資報酬、成本效益、以及延宕風險等都要納入考量，不能讓延宕風險由全民承擔。經濟部次長何晉滄回應，一定會考量商業合理性。