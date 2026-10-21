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薪資揭露門檻目標5萬元 勞動部：避免「薪資面議」隱藏低薪

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。勞動部書面報告表示，該案政策研議方向，將以「薪資揭露門檻至少5萬元」為目標。有關門檻設定之計算邏輯與機制，尚在研議與蒐集各界專業建言中。

勞動部表示，為避免雇主透過薪資面議隱藏低薪，或其他不利徵才的工作內容，就服法於2018年修正第5條第2項第6款規定：「雇主招募或僱用員工，不得提供職缺之「經常性薪資未達新台幣4萬元」而未公開揭示或告知其薪資範圍。違反者，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

為引導雇主使資訊更為透明，也考量企業在應對不同條件求職者時的核薪空間，勞動部訂有相關指導原則，建議雇主如以區間方式呈現薪資範圍者，區間以不超過5,000元為宜。

考量薪資揭示規定自2018年施行至今已近八年，近年來，隨著我國經濟持續成長、初任人員平均薪資逐年攀升及最低工資連續11年調升，現行4萬元之門檻，有重新檢視與調整之必要。行政院經濟發展委員會先前決議，指示勞動部積極研議，將薪資揭示門檻調整至5萬元。

勞動部目前透過行政指導方式，建議企業若採區間方式，該區間範圍不超過5,000元為宜。該區間範圍是否調整或改為強制性規範一節，考量目前就業市場環境已有變動，薪資水準已與2018年立法時不同，各行業所需專業技能之人才也變動迅速。

勞動部會根據調整薪資區間範圍，對於企業用人彈性的正面效益（包含不同類型人才、是否具經驗等），以及調整薪資區間範圍，是否影響勞工求職所需資訊的可參考性等面向，再整體評估是否調整薪資範圍區間。

勞動部認為，薪資揭示規定可讓求職者在應徵職缺時，更容易尋找到符合薪資期望的職缺；反之企業如欲爭取優秀人才，則須於招募時提出更具市場競爭力的薪資，無法以「薪資面議」來隱藏低薪情形。

門檻 勞動部 低薪

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