美光工會「未收到資方對案」明將罷工 勞動部願協助溝通

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。對於美光工會將於22日罷工一天，勞動部長洪申翰會前受訪表示，近期幾個勞資爭議案件，包括美光案，勞動部都有掌握勞雇雙方的動態，也願意跟桃市府、竹科管理局，一同協助勞雇雙方溝通。

台灣美光晶圓科技公司企業工會表示，明日將進行罷工一天，目的是希望美光資方能具體回應工會有關分潤的訴求，特別是今年一次性獎金的比例與額度，以及未來的分潤制度。工會很遺憾地表示，到20日為止，都還完全沒有收到資方對於工會訴求的具體對案。

選擇明天罷工的原因，美光工會說明，主要是希望資方能在這天，提出全台灣美光勞工都可以接受的分潤制度和方案。如果工會會員認為公司方案可接受，他們也非常願意和資方簽訂協議，讓這波的勞資爭議就到此為止。

美光工會強調，對於工會來說，協商的大門始終是開啟的，截至目前為止，協商最大的困局，反而是資方一直都沒有提出具體方案來跟我們討論。

對此，洪申翰表示，近期幾個勞資爭議案件，包括美光案，勞動部都有掌握勞雇雙方的動態。勞動部也很願意跟桃園市政府、竹科管理局，一同來協助勞雇雙方多溝通、多協商，拉近勞雇雙方期待的差距。

此外，近日台積電（2330）發生多起職災，嘉義廠、高雄廠有許多勞工過世，外界關注勞動部是否進行專案勞檢。洪申翰回應，對於科技業發生職災的狀況，勞動部非常關注。

洪申翰提到，接下來針對科技業，尤其他們在建廠過程中，的確看到可能因為工期比較趕，所以安全狀況比較多。這部分，勞動部會跟相關目的事業主管機關，如國科會、國土署，一起從源頭的部分做風險管理，必須要有具體的做法，而不只是後端的勞檢。