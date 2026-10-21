薪資透明化年底推勞動部版本 洪申翰：用加薪政策組合推動

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。勞動部長洪申翰會前受訪表示，薪資揭露門檻條文，預計今年底提出勞動部的預告版本，會利用加薪政策組合的思考跟框架來推動。至於揭露門檻是設定最低工資1.75倍或「全揭露」，都在討論中。

洪申翰表示，連續11年的調升最低工資，這部分其實比較像「托底」。如果希望進一步讓勞工的整體薪資水準提升，只靠最低工資是不夠的，需要多箭並行、多元的薪資工具，形成加薪政策組合，來做更積極的推動。

洪申翰說，除了最低工資以外，接下來希望修法，擴大勞工招募時，薪資揭露的透明化。這有助於勞工取得更對等的薪資、勞動條件資訊，來提高自己的議價能力，進而找到條件更好的工作。此外，今年1月已經上路「幫本國勞工加薪，就能換得移工名額」的方案，實施成果不錯。

洪申翰提到，目前行政院正在推動「中小微轉型升級條例」，在這個方案之下，將跨部會推動：只要企業幫員工加薪，就擴大給予員工技能培訓補助，並提高減稅額度、擴大信保額度，一套整合效益的方案。

洪申翰說，也就是加薪政策組合的概念，甚至相互互補的概念，進一步促使企業更願意來幫員工加薪。這些相關計畫，尤其是跟中小微轉型升級條例有關的內容，後續將修法，這也涉及跨部會權責。目前幾個相關部會，正密切研擬做法跟計畫。

外界關注，勞動部是否預估明年KPI，可以幫多少勞工加薪、幅度多少？

洪申翰回應，會利用加薪政策組合的思考跟框架來推動。因為涉及到修法，各不同政策工具的上路，可能也會有不同的時間，但勞動部會盡快來推動。希望不只最低工資附近的勞工可以提升，再高一點、甚至接近中位數的勞工，也可以有更多加薪上的助力。

薪資門檻條文預計公告的時程，洪申翰說，今天會再多聆聽一下各專家學者，包括利害關係方的經驗，來做最後修法版本的收斂跟確認。勞動部預計，希望在今年的年底，可以提出勞動部的預告版本。

至於薪資揭露門檻，要設定最低工資1.75倍或「全揭露」，洪申翰表示，這是其中一項討論議題，也在討論的方案之中。薪資揭露的部分，鎖定目標是高薪的勞工，在專業上可能是同樣的職位，但薪水差異比較大。

洪申翰提到，也要考慮讓企業有一定的定薪的空間，在薪資揭露的部分，比較是鎖定在一定的薪資以下。這些也都可以聽聽看專家學者的意見。