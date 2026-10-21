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馬鐵英：台灣通膨將進入2%的新常態 「K型復甦」有明顯收窄跡象

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣經濟成長動能延續，但通膨與資金成本壓力也逐步浮現。星展集團最新預測，2027年台灣經濟成長率（GDP）將達5.6%，消費者物價指數（CPI）年增率則為2.1%。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣通膨可能進入2%的新常態，若能源價格持續高檔、電價調漲，加上銀行體系資金偏緊，市場利率將面臨上行壓力，央行貨幣政策也將面臨升息壓力。此外，兩大擴散效應使台灣經濟「K型復甦」，有明顯收窄跡象。

馬鐵英分析，台灣過去受惠於政府補貼能源價格，通膨表現相對國際溫和，但這項緩衝機制並非沒有成本。若國際原油價格持續高檔，中油與台電虧損將進一步擴大，政府必須在增加財政補貼與調整電價之間做出選擇。預計12月召開的電價審議委員會，若決議調漲電價，將直接推升企業營運成本，也可能帶動民眾通膨預期升高。

更值得關注的是，台灣核心通膨與服務業價格漲幅持續高於2%，顯示價格壓力已不完全來自能源等短期因素，而具有一定程度的僵固性。若能源價格與服務業成本同步上升，通膨回落速度可能不如預期，台灣物價環境恐逐步告別過去相對低通膨的局面。

除了物價壓力，資金市場偏緊也是馬鐵英關注的另一項風險。她指出，台灣銀行體系放款成長明顯快於存款，存放款結構失衡，使銀行資金調度面臨壓力。另一方面，人工智慧（AI）投資熱潮推升大型科技企業資本支出與融資需求，加上資本市場交易活絡，帶動證券商借貸及個人理財周轉性貸款增加，多元融資需求持續吸收市場資金，進一步形成利率上行推力。

另一方面，台灣經濟過去呈現科技業與出口強勁、內需及服務業相對疲弱的「K型復甦」，如今已有明顯收窄跡象。馬鐵英認為，這主要受惠於兩大擴散效應，讓科技業與資本市場的成長成果逐步傳導至其他產業及民間消費。

首先是股市帶動的資產財富效應。台灣家庭金融資產約三成配置於股票及共同基金，股市表現強勁，有助於提升家庭資產價值與消費信心，帶動內需支出。其次是薪資成長的擴散效應。資本市場交易熱絡，金融服務業為留才及爭取人才而提高薪酬，薪資成長動能也逐漸由科技業延伸至一般服務業，支撐民間消費。

通膨 經濟成長率 央行

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