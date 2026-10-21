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副總統：強化能源韌性 為產業發展提供支持

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導

副總統蕭美琴昨（20）日表示，台灣半導體與電路板（PCB）產業均具國際競爭優勢，兩產業合作，是掌握AI發展契機的關鍵。算力成長帶來能源挑戰，政府正推動新建發電設施、強化電網韌性，並與民間推動節能、儲能及高效能科技，為產業發展提供支持。

蕭美琴昨日出席TPCA Show 2026開幕典禮，她表示，台灣擁有全球最完整的PCB供應鏈，從半導體、先進封裝、資料中心到高效能運算，半導體與PCB的緊密合作，有助台灣掌握AI商機，也是推動「五大信賴產業」發展的重要基礎。希望透過技術互補與跨領域整合，發揮台灣高科技產業實力，持續擴大在全球高階製造版圖的領先優勢。

韌性 能源 半導體 蕭美琴

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