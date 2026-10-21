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楊金龍稱 通膨率2％是中長期目標

聯合報／ 記者歐芯萌／台北報導

行政院長卓榮泰表示，全年努力維持消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率在百分之二以下。中央銀行總裁楊金龍則說，百分之二是中長期目標，不代表短期ＣＰＩ年增率一定在百分之二以內。

卓榮泰昨率行政團隊赴立法院會進行總質詢。國民黨立委李彥秀質詢關切我國通膨是否愈漲愈高？卓榮泰回應，雖然近期通膨ＣＰＩ達到百分之二點七左右，但全年到現在還是有條件、也有準備，盡量維持在全年平均百分之二以下。

李彥秀追問，全年平均控制在百分之二以下，除了貨幣政策、電價凍漲，還有什麼政策工具可以用？卓榮泰說，楊金龍老謀深算，在當前國際局勢變化中，仍是堅守專業，持續維持台灣物價穩定。

卓揆表示，如果中東衝突持續有現在意想不到的變化，或時間再繼續拖延，國際的油價、天然氣價會再增加，控制通膨的努力就面臨很大挑戰。如果破除國際影響，國內近年來一年受到很多颱風、水災、風災等，物價還是相當穩定。

楊金龍指出，基本上通膨是在百分之二左右，這是以中長期來看，而非短期、一年內一定要維持在百分之二。換句話說，一年、兩年的期間，也都可以超過百分之二。

楊金龍 通膨 卓榮泰 CPI

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