AI需求旺！外銷訂單 全年有望破1.1兆美元

經濟部昨天發布九月外銷訂單一一四二點一億美元，連兩月破千億美元，再創歷年單月新高；年增率高達百分之六十二點四，連續廿個月呈雙位數成長。經濟部表示，ＡＩ強勁需求超乎預期，預估第四季接單還會優於第三季。

經濟部指出，累計前九月外銷訂單八一九二億美元，年增百分之五十六，已超越去年全年，是歷史上第一次，全年接單有望突破一點一兆美元。

展望十月表現，外銷訂單將持續亮麗，估落在一一二五億至一一五九億美元，將連三月破千億美元，年增率在百分之六十二至百分之六十七間；前十月接單估九三一七億至九三五一億美元，年增百分之五十六點七至百分之五十七點三。

經濟部統計處長黃偉傑表示，九月外銷訂單表現優於預期，一方面ＡＩ需求太強勁，二方面出現消費新品拉貨潮，包括手機及筆電等。但他坦言，消費新品訂單是數量、還是價格帶動，現在仍無法判斷；此外，今年消費性手機推出產品組合不同，拉貨潮落點也有可能不同。

黃偉傑指出，部分廠商不只生產伺服器，也生產手機、筆電，很難歸因出手機、筆電拉貨潮有多少，但若觀察專注伺服器生產廠商，「動能很大」。

他分析，近期國際主要預測機構，包括ＩＭＦ（國際貨幣基金）上修今年全球貿易量成長率為百分之四點六，ＷＴＯ（世界貿易組織）上修今年全球商品貿易量成長率百分之三點九，皆較前一次預測顯著上修，主要就是認為ＡＩ需求太強勁。

經濟部指出，九月資訊通信產品接單四三八點八億美元，創歷年單月新高，年增百分之八十七點三，主因ＡＩ、資料中心、雲端產業等持續擴展，加上消費性電子產品訂單增加，帶動伺服器、網通產品、手機、筆電及工業電腦等接單成長。

九月電子產品訂單四七四點二億美元，也創單月新高，年增百分之七十一，受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，帶動ＩＣ製造、記憶體、晶片通路、ＩＣ設計等接單增加。