央行難撐！經濟高成長 台幣卻成最弱亞幣

台灣經濟表現亮眼，出口屢創新高，新台幣卻逆勢淪為最弱亞幣。中央銀行統計，十月十二日至廿日，新台幣對美元累計貶值百分之二點二一，在六種主要亞幣中墊底，市場人士解讀，除外資匯出外，出口商獲利不匯回也是關鍵。

在ＡＩ熱潮帶動下，台灣去年經濟成長率百分之八點六八，今年成長率「更上一層樓」，主計總處預估值為百分之十一點○五，但國發會主委葉俊顯日前表示，財政部數據顯示下半年出口持續暢旺，樂觀看待今年經濟成長率有機會達到百分之十二。

相對於經濟成長率創高，卻未反映在新台幣的匯價上。市場人士表示，外資匯出只是這波新台幣貶值的「導火線」，事實上，廠商獲利匯回減少，甚至不換成新台幣，才是央行這次阻貶「獨木難支大局」的因素。

這段時間內，韓元升值百分之○點三九、日圓升值百分之○點二三、人民幣升值百分之○點二一，其他主要亞幣也呈現升值，形成新台幣獨弱。新台幣昨再重貶一點七二角，收在卅二點六一七元，創去年四月以來新低，短短六個交易日累計重貶七點二二角，總成交量四十二點七六五億美元，創下歷史第十大量。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，過去兩年台灣是全球外資獲利最豐厚的市場，隨著新台幣走貶，外資擔心原本在股市賺取的豐厚獲利遭到匯損侵蝕，因此選擇加速獲利了結、將資金匯出，反而進一步加重新台幣貶值壓力。

值得注意的是，美元指數昨下跌百分之○點二六，新台幣卻逆勢走貶，匯銀主管表示，顯示這波貶勢並非單純受到美元走強影響，台灣自身的資金動態也供需失衡。

此外，中經院院長連賢明說，過去認為出口商獲利後會將資金匯回台灣，但現在情況已經不同，許多企業資金直接留在美國運用，使得新台幣匯率多了過去難以預料的因素。但羅瑋分析，出口商將美元收入留在海外運用，是長期存在的現象，即使央行適時鼓勵出口商匯回資金、增加美元結售，恐怕力道仍然有限，難以完全抵銷外資龐大的匯出需求。

學者揭台幣走貶四原因

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，近期新台幣走貶有四原因，一是各界對ＡＩ發展太快有疑慮，相關科技股被外資獲利了結；第二，美國總統川普一直希望台灣加大美國投資，廠商赴美布局帶動美元需求增加。

第三，美國聯準會九月升息，但我央行按兵不動，美台利差擴大，帶動民眾持續買進美元。最後，近期新台幣走貶，預期心理下也會造成匯價持續走弱。

事實上，隨著台灣企業積極赴海外設廠，出口賺進的美元未必需要匯回。經濟部統計，今年前九月核准對外投資金額達六六五點一億美元，反映企業海外布局需求強勁，也使得資金確實有外流拉力。

此外，即使美元匯回台灣，企業也未必急著換成新台幣。央行統計，今年前九月出口外匯收入年增百分之卅八，但立即結售新台幣的金額僅增加百分之○點四，市場人士說，這代表出口商匯回美元後，或許仍考慮未來用途，而不急於轉成新台幣。

另一方面，外資撤退的龐大美元需求成為這波新台幣重貶的直接推手。

匯銀主管分析，過去出口商結匯有助於平衡外資匯出需求，如今企業海外投資增加、部分出口商不急著結售美元，加上外資短時間集中撤離，使匯市美元供需失衡更加明顯，若資金持續匯出，新台幣不排除進一步測試卅三元整數關卡。