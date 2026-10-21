財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：打造特色資管市場

亞資中心從高雄試辦走向全台落地，金管會下一步瞄準專法。隨全體金融業資產管理規模（AUM）衝上47.8兆元、四年目標提前達陣，金管會主委彭金隆近日透露，正研議亞資中心專法，透過法制改革與業務創新，打造台灣特色資產管理市場。

經濟日報將於11月5日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，將由彭金隆致詞，論壇聚焦全球市場變局及台灣財管發展方向。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

金管會自2024年9月推動亞洲資產管理中心，以「留財引資、支持產業發展」為核心，結合台灣產業、民間財富及投資動能三大優勢，提出五大重點計畫、16項推動策略。

政策成果已逐步浮現。據金管會統計，截至今年8月底，全體金融業AUM較政策推動前增加15.24兆元，不到兩年半就超越原訂四年增加14兆元目標，六年長期目標也已完成逾半。

其中，高雄資產管理專區扮演重要試辦平台。金管會透過法規鬆綁，讓銀行、保險、證券及投信投顧業者測試多元金融服務，截至9月底已有61家金融機構獲准進駐，逐步形成跨業財管聚落。

專區創新業務也展現成果。8月底專區銀行高資產AUM達9,904億元、逼近兆元，家族辦公室受託管理資產達1,074億元，反映高資產客戶對財富傳承及資產管理需求持續升溫。

隨試辦經驗成熟，金管會已開放家辦顧問服務及特定高資產壽險商品走出高雄，讓符合資格的金融機構依規定擴大辦理，將創新財管服務推向全台。

下一階段重點則是完善法制基礎。金管會正研議亞資中心專法，希望建立更完整、穩定且與國際接軌的制度環境，讓業務創新從短期試辦走向長期發展。

除壯大資產管理，金管會也將從資本市場、全齡金融、三軌金融及信任金融等五大面向持續改革，讓金融服務從高資產財管延伸至全民理財及退休規劃。

從高雄試辦、成熟業務全台落地，到專法研議，金管會將秉持「安全與發展並進」原則，在兼顧金融穩定與風險控管下，推動亞資中心從規模擴張邁向制度深化。