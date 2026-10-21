台幣恐進一步測試32.7元 匯銀：央行調節傾向維持有序升貶

外資提款潮持續衝擊新台幣匯率，昨（20）日重貶1.72角，終場以32.617元收盤，下探2025年4月中旬以來、18個月新低，成交量爆42.765億美元，為史上第十大巨量。隨著外資賣股、買美元匯出的動作持續，市場預期，新台幣今日可能進一步測試32.7至32.8元。

匯銀人士指出，近期外資持續大量買進美元並匯出，相關交易主要集中在花旗、滙豐、道富等外商銀行，估計昨天外資匯出約27億美元，成為壓抑新台幣走勢的主要力量。

今年以來主要亞幣升貶情形

相較之下，出口商並未積極進場拋匯，僅維持日常外幣部位調節；進口商買匯需求也不明顯，部分散戶則趁新台幣走貶拋售美元，但難抵銷外資匯出力道。

市場關注面對外資持續賣股匯出，中央銀行近期並未比照今年7月匯率走弱時，積極要求出口商進場拋匯，而是透過央行自身調節及提供市場流動性，採取較為緩步的方式穩定匯市。匯銀分析，昨天央行在市場提供的美元流動性約17億美元。

匯銀人士分析，央行目前的調節策略，可以解讀為「不讓外資吃豆腐」，避免外資在台股賺取價差後，又因央行強力阻貶而賺匯差。若央行過早、過度阻貶，外資便可能在相對便宜的價位買進美元匯出，反而加重市場對央行調節方向的預期。因此，央行現階段可能傾向維持匯率有秩序升貶，讓具實質美元需求的市場參與者依價格承接。

匯銀表示，這並不代表央行放任新台幣無限制走貶。台灣外匯存底仍具一定支撐能力，央行調節重點在於避免匯率短時間劇烈波動，而非固守特定價位。若外資賣超台股的態勢延續，新台幣短線不排除進一步測試32.7元，甚至向32.8元靠攏。

值得注意的是，前一交易日美國費城半導體指數與那斯達克指數雙雙收高，台股卻未能跟上美股漲勢，反而在外資大舉賣超下，下跌逾500點，回測季線支撐，顯示市場對科技股相關循環融資疑慮仍在消化，台股及新台幣短線走勢都面臨考驗。

新台幣昨日獨憔悴，不僅在主要亞幣中獨自下跌，貶幅0.53%，今年以來貶值3.61%，再度淪為最弱亞幣。