投資台灣！今年外資投資逾200億美元 經部：後續還有27家、6600億投資

經濟部20日舉辦「2026台灣全球招商論壇」，以「AI台灣、鏈動全球」為主軸，展現台灣為AI核心樞紐地位的產業創新實力。經濟部掌握27家廠商投資案，投資金額約6660億元，並與其中13家簽署投資意向書（LOI），投資領域包括半導體設備、材料、循環經濟、及民生服務業。

經濟部長龔明鑫20日表示，我國今年前9月核准僑外資投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元。經濟部20日與13家外商簽LOI，代表後續仍會有外資投資動能。

龔明鑫表示，台灣近兩年經濟成長成果，亦有來自於外商的投資與貢獻，這次招商論壇共掌握27家廠商，投資金額約6,660億元，較去年成長315.8%。經濟部並與其中13家簽署投資意向書（LOI），未來投資金額約621億元，較去年11家簽署、投資金額483億元，成長28.5%。

經濟部表示，AI浪潮下，台灣在先進製程晶片及AI伺服器等硬體製造實力為臺灣經濟帶來新一波成長動能，這次與13家代表性廠商簽署LOI，其中11家廠商為首次簽署，並有多家跨國企業加碼，助力茁壯台灣高科技產業生態系。

經濟部投資促進司指出，全球領先化工公司巴斯夫(BASF)快速擴建桃園觀音廠規模，以支應2奈米以下製程技術及未來次世代半導體應用成長需求。美國半導材料商啟諾迪(Qnity)將興建新廠房擴大在台產能與研發能量，預計增加200個就業機會，以因應AI、資料中心、高效能運算等發展需求；日商佳能半導體設備(Canon)在台新設半導體訓練中心，將強化先進半導體設備培訓與關鍵技術開發能量。

經濟部指出，全球頂尖半導體設備製造與服務供應商科林研發(Lam Research)持續擴增及深化在台研發能量，支持先進製程及先進封裝技術之發展需求。另外，半導體設備商龍雲亞普恩(TAZMO)，在台設立先進封裝製程展示中心暨人才培訓中心；半導體先進製程化學材料商理盛精密科技、半導體石英器皿大廠韓商圓益石英、循環再製廠商瑞環株式會社，均看好台灣市場需求在台設立新廠。

經濟部表示，民生服務業則有跨國第三方物流公司美商愷瑞國際物流，將聚焦台美精密貨品物流運輸能量，擬擴增在台業務；日本代表性孕婦、嬰幼兒及兒童產品領導品牌西松屋，則於今年展開在台事業，未來將擴增在台店鋪數至50家，估將創造約500名就業機會。

龔明鑫提及，根據投資審議司統計，今年前9月核准僑外資投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元。回顧馬政府時期，外資來台投資平均每年約50億美元；蔡政府時代則是平均每年約100億美元，今年則有機會突破200億美元，顯示國際企業對台灣的信心持續提升。

今日全球招商論壇亦首度有美國大聯盟球團來台簽署合作備忘錄（MOU），在行政院卓榮泰見證下，美國大聯盟休士頓球團主席Jim Crane親自出席，簽署台美棒球產業與人才培育合作MOU啟動，旅美好手鄧愷威亦現身出席擔任特別嘉賓。美國大聯盟休士頓球團表示未來擬結合台灣科技技術，加強在台美棒球產業的合作。