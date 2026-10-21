外銷訂單強強滾！四大市場齊旺 9月接單飆高

經濟部昨（20）日公布9月外銷訂單續破千億美元，寫下歷年單月新高。觀察主要外銷市場，包含美國、中國大陸及香港、歐洲、東協等四大接單地區，9月接單金額同步創下歷年單月新高，表現相當亮眼。

經濟部統計處長黃偉傑表示，四大接單地區訂單金額同步創高，主要仍是AI動能及消費性電子新品拉動。

美國訂單今年連番寫新高，自7月訂單首破400億美元後，接單持續成長，9月訂單金額已來到453.8億美元，冠居各大市場，月增7.7%，年增79.4%，又以資訊通信產品增加102.9億美元、增117.6%較多。

美國訂單累計前三季年增73.6%，從個別貨品來看，以資訊通信產品年增1.3倍最多，電子產品前三季年增逾六成。

黃偉傑分析，美國訂單主要為伺服器、手機及筆電，因美國AI需求持續強勁，加上年底耶誕節消費旺季來臨，使訂單持續暢旺。

中國大陸及香港9月訂單182.1億美元，月增11.1%，年增48.5%，以電子產品增加48.1億美元、增66.6%較多；累計前三季年增38.9%。除電子產品之外，陸港訂單還包含記憶體，反映消費性產品需求。

東協9月訂單208.5億美元，月增13.6%，年增41.1%，以電子產品增加42.8億美元、增79.1%較多；累計前三季年增55.6%。東協9月主要訂單包括記憶體、IC設計。

歐洲9月訂單148.9億美元，月增35.8%，年增68.0%，以資訊通信產品增加53.7億美元、增113.3%較多；累計前三季年增42.1%。黃偉傑分析，歐洲同步發展AI，訂單以伺服器及手機為主。

日本9月訂單42.9億美元，月減3.2%，但仍年增35.5%，主要以電子產品增62%較多；累計前三季年增34.6%。