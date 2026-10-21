經部大招商！引資6,660億 吸引27家廠商投資台灣

經濟部昨（20）日舉辦「2026台灣全球招商論壇」，招商大有斬獲，共掌握27家廠商投資案，合計投資6,660億元，較去年大增三倍，其中13家已簽署投資意向書（LOI），涵蓋半導體設備、先進材料等領域，反映AI浪潮下，台灣持續吸引外商布局。

經濟部2026全球招商論壇以「AI台灣、鏈動全球」為主軸，行政院長卓榮泰昨日出席致詞時表示，國際大廠選擇台灣設廠，肯定台灣產業實力，政府將「招商、招親」並進，營造友善投資環境，也透過攬才專法等工具吸引人才。

經濟部長龔明鑫指出，今年前九月核准僑外投資金額達192.3億美元（約新台幣6,272億元），全年可望突破200億美元。

龔明鑫表示，此次招商論壇共掌握27家廠商，投資金額約6,660億元，較去年成長315.8%。經濟部並與其中13家簽署LOI，未來投資金額約621億元，較去年11家簽署、投資金額483億元，成長28.5%，代表後續仍有外資投資動能。

經濟部表示，AI浪潮下，台灣在先進製程晶片及AI伺服器等硬體製造實力，為經濟帶來新一波成長動能。13家簽署LOI廠商中，11家是首次簽署，並有多家跨國企業加碼。

對外揭露的11家外商中，有四家為美商，五家為日商，另有德國、南韓廠商；產業別以半導體設備、先進材料較多，其他包括民生服務業、循環再製處理等領域。

卓榮泰表示，台灣今年經濟成長率預估將突破11%，人均GDP可望突破4.5萬美元；同時，今年前九月出口及僑外投資均成長，展現國際企業對台灣的信心，現在正是投資台灣最好的時機。

卓揆強調，面對地緣政治、關稅新秩序及民主非紅供應鏈等挑戰，台灣將持續與國際友盟攜手合作，共同因應技術進步、供應鏈重組及人才培育等課題。

卓榮泰提到，國際大廠選擇台灣作為亞太乃至全球營運中心及設廠基地，展現對台灣產業實力肯定，也有助吸引外資、帶動雙方成長，政府推動「招商、招親」並進，營造友善投資環境，提供金融支持、優化租稅優惠及創新投資抵減措施。

另外，透過攬才專法等法制工具，加快行政程序、簡化申辦流程，吸引國際企業帶來新技術、商業模式及人才，讓外國人才安心在台長期居留與發展，成為台灣永居的夥伴。