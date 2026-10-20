傳產景氣將回溫？9月我4大傳產外銷訂單全面雙位數正成長

我國9月外銷訂單表現亮麗，不僅資訊通信產品、電子產品接單金額創歷年單月新高，就連基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品訂單，呈現一面倒兩位數成長率。經濟部表示，傳產只要沾到AI供應鍵訂單表現皆佳，惟多項傳產仍面臨產能過剩挑戰。

黃偉傑表示，近期出現電子消費新品拉貨潮、以及歐美年底消費旺季備貨，對有機會改善傳產訂單。他指出，9月美國塑橡膠製品訂單中，包括窗簾、塑膠地磚等訂單增加，都是受惠於年底聖誕節消費。

四大傳產貨品9月接單表現不俗。基本金屬製品接單24.3億美元，年增29.7%，主因受惠於AI相關供應鏈需求強勁，帶動銅箔與銅箔基板需求續揚， 加以鍍鋅鋼及鋼捲鋼板接單增加；累計前3季較上年同期增12.7%。

機械產品21.9億美元，創歷年同月新高，年增21.5%，亦是受惠全球AI需求持續強勁，帶動半導體業者擴大資本支出，推升半導體設備及自動化設備需求；累計前3季較上年同期增23.0%。

塑橡膠製品訂單15.3億美元，年增11.4%，主因原料上漲推升產品售價，且部分電子及工業用塑膠製品受惠AI供應鏈需求推升訂單成長；累計前3季較上年同期增3.5%。

至於化學品，9月接單17.1億美元，年增22.8%，主因國際油價上漲推升石化產品報價，加上產業用化學品需求續強；累計前3季較上年同期增5.4%。

傳產接單呈兩位數成長，意味全球終端需求回升？黃偉傑坦言，目前還難確定終端需求是否回升，現在確定與AI供應鏈相關訂單是OK，但有一部分傳產貨品接單並不好，仍面臨產能過剩、供過於求的挑戰。