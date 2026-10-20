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9月外銷訂單閃亮亮 美國、陸港、歐洲、東協訂單皆創歷史單月新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
我9月外銷訂單金額接續破千億美元，寫下歷年單月新高紀錄。經濟部統計處指出，我國外銷訂單四大接單地區：美國、大陸及香港、歐洲、東協等，9月接單金額同步創下歷年單月新高。進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
我9月外銷訂單金額接續破千億美元，寫下歷年單月新高紀錄。經濟部統計處指出，我國外銷訂單四大接單地區：美國、大陸及香港、歐洲、東協等，9月接單金額同步創下歷年單月新高。進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

我9月外銷訂單金額接續破千億美元，寫下歷年單月新高紀錄。經濟部統計處指出，我國外銷訂單四大接單地區：美國大陸及香港、歐洲東協等，9月接單金額同步創下歷年單月新高。

經濟部統計處長黃偉傑表示，我四大接單地區訂單金額同步創新高，可看出主要仍是AI動能及消費性電子新品拉動。

美國訂單今年內已連番數次創新高紀錄，9月訂單金額來到453.8億美元，月增7.7%，年增79.4%，以資訊通信產品增加102.9億美元、增117.6%較多。累計前3季較上年同期增73.6%。黃偉傑點名，美國訂單主要就是伺服器、手機及筆電，美國AI需求持續強勁，以及年底聖誕節消費旺季來臨。

中國大陸及香港9月訂單182.1億美元，月增11.1%，年增 48.5%，以電子產品增加48.1億美元、增66.6%較多。累計前3季較上 年同期增38.9%。除了電子產品之外，港陸訂單還有記憶體，反映消費性產品需求。

至於歐洲，9月訂單148.9億美元，月增35.8%，年增68.0%，以資訊通信產品增加53.7億美元、增113.3%較多。累計前3季較上年同期增42.1%。黃偉傑分析，歐洲同步發展AI，訂單主要為伺服器及手機。

東協9月訂單208.5億美元，月增13.6%，年增41.1%，以電子產品增加42.8億美元、增79.1%較多。累計前3季較上年同期增 55.6%。東協9月主要訂單為記憶體、IC設計。

東協 外銷訂單 陸港 歐洲 美國 經濟部 大陸

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