卓揆喊通膨守2%以下

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

通膨壓力升溫，行政院長卓榮泰昨（20）日表示，將努力讓全年消費者物價指數（CPI）年增率維持在2％以下。中央銀行總裁楊金龍解釋，通膨率2％是長期目標，不代表短期CPI年增率一定在2％以下。

卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院會備詢。國民黨立委李彥秀質詢，物價是否愈漲愈高？卓榮泰回應，9月CPI年增率達2.73%左右，不過以全年來看，目前仍有條件、政府也有準備，盡量維持在全年平均2%以下，還在努力中。

李彥秀追問，全年平均控制在2%以下，除貨幣政策、電價凍漲，還有哪些政策工具可運用？卓榮泰表示，軍公教明年加薪4%，並且專業加給、主管加給從今年7月起各增加2,000元；對於家庭支持等方面，也增加各項補助，降低民眾負擔，並鼓勵企業為勞工加薪。

卓揆也說，國際局勢影響非常大，若中東衝突持續，國際能源價格續漲，控制通膨就面臨很大挑戰。若屏除國際影響，國內近年受到颱風、水災、風災等影響，物價仍相對穩定。

楊金龍表示，通膨率2%是以中、長期來看，而非短期、一年內一定要維持在2%。卓榮泰則讚許楊金龍在當前國際局勢變化中，仍堅守專業，考量台灣經濟體質與產業利益，持續維持台灣物價穩定。

另外，經濟部日前宣布投資美國阿拉斯加天然氣開採案，最高投資44億美元，卓榮泰表示，此案採購量大、長期，對台美雙方都有利，我方一定會嚴守國家利益，也嚴守能源安全。目前雙方對投資金額、執行方式等，實際上尚未談到相關細節。

經濟部長龔明鑫表示，我方需要穩定天然氣來源，中東風險稍微高一些，因此部分合約已移到美國，只是數量還不夠，希望2032年阿拉斯加天然氣開採案能成功。

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