網傳出國考察計畫預算空白 經部：未有隱匿不公開情況

針對網路流傳經濟部出國考察計畫預算是空白，經濟部今天澄清，已依立法院決議按月公開出國考察資訊，部分單位月份無資料是因當月無人出國考察，或跨單位行程由主辦單位統一公開，從未有隱匿不公開的情況。

經濟部表示，依民國114年立法院決議，各部會須於網站按月公開出國考察案件，經濟部配合相關決議，在官網設置「因公派員出國考察費用執行情形」專區，由部本部及11個所屬單位分別按月公布相關資訊。

經濟部指出，各單位並非每個月都有人出國考察，加上跨單位出國考察案件由主辦單位單獨公開即可，無須重複上傳，因此網站上部分單位的個別月份可能沒有資料。

經濟部進一步說明，除涉及機敏行程外，相關出國報告皆依行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點規定，上傳至「公務出國報告資訊網」，供外界查閱。

經濟部強調，相關資訊均依規定公開，從未有隱匿不公開的情事，呼籲外界評論應基於事實。