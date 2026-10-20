高科技業赴美造成人才流失？ 卓榮泰指「產業根留台灣」二項證明

台積電（2330）對美投資2,650億美元，外界擔憂，科技產業外移造成人才流失。行政院長卓榮泰表示，產業根留台灣有二項證明：第一，台積電在台灣的設廠速度、數目，遠大於他在其他國家的計畫；第二，高科技廠商一定會把研發核心、關鍵領先技術留在台灣。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委王鴻薇質詢談及，台積電證實將赴美國德州蓋晶圓廠。在美國要求下，台積電已經投資了2,650 億美元，在亞利桑那州蓋十座晶圓廠，接下來還有德州的第二園區，整個聚落也會跟著台積電過去。很多人擔心科技產業外移、人才流失。

王鴻薇表示，2021到2025年，我方對美投資305億美元，投資項目包括科技業、藥品業；跟前一個五年比較，我對美投資增加近三倍之多。然而，同時間，美國對台灣的投資僅28億美元，雙方相比連十分之一都不到。對此，經濟部長龔明鑫解釋，我對美貿易順差一年1,000多億美元。

至於產業根留台灣的二項證明，卓榮泰表示，第一個，台積電在台灣的設廠速度、數目，遠大於他在其他國家的計畫，而且在台灣的數目會越來越大、速度會越來越快。

他說，第二，這些高科技廠商跟政府都有同樣的想法，一定會把研發核心、關鍵領先技術留在台灣。技術留在台灣，人才也會留在台灣。預估到2035年，台積電在台灣的產能，之於全世界的產能，仍然占到70%到80%。

另王鴻薇關切，台灣要發展 AI，缺電問題必須解決，核二核三何時重啟？

卓榮泰回應，核三廠已經進到自主安全檢查的階段。先前提出來的再運轉計畫，核安會已經核定。自主安全檢查約需一年，自主安全檢查報告將送交核安會，待核安會在審定之後，就可以進入到下一步程序。外界估最快2028、2029年核定，都在推算的時程當中，前提是自主安全檢查順利完成。

至於核能燃料棒的採購計畫，經濟部長龔明鑫表示，重啟核電的一套程序，整個面向都要考慮到。目前確定，燃料棒的採購，一定會在重啟之前買進來。現在只能先等台電的自主安全檢查做完，再等核安會審定結束後。

卓榮泰重申，重啟原則是核安沒問題、核廢料也有初步去處可處理，另外社會要有高度共識。意即社會認同，若沒有重新啟用核三廠，用電能源會出現很大的問題。未來若達成此一共識，就多一個使用核能的安全選項。

龔明鑫補充道，未來10年還有25部的天然氣機組會上線，足以供應AI、半導體的用電需求。

王鴻薇又問，台灣AI大廠、用電大戶能否自己蓋發電廠？龔明鑫說明，如果是火力發電廠，IPP 業者的電一定要賣給台電，不能自己賣，也不能自己用；目前來講，法律上私人不能經營核電廠。卓揆則說，民營廠商要創建核電廠也很難，現在的規模應該沒有辦法做到。