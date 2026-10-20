台灣全球招商論壇 經部掌握27家外商投資約6660億元

經濟部今天舉辦「2026年台灣全球招商論壇」，共掌握27家廠商投資案，投資金額約新台幣6660億元，並與其中13家簽署投資意向書（LOI）。經濟部長龔明鑫表示，今年前9月核准僑外資投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元，此次論壇投資領域不只是半導體，更包括民生服務業，如日本知名母嬰用品商西松屋。

經濟部今天舉行2026年台灣全球招商論壇，以「AI台灣．鏈動全球（AI Taiwan‧Connecting theWorld）」為主軸，邀國內外企業及重要投資夥伴來台交流。

龔明鑫表示，招商論壇是經濟部年末最大型招商活動，今年台灣經濟成長表現亮眼，預估全年經濟成長率將超過11%，部分研究機構甚至預測可突破12%，其中外商投資、產業鏈供應及生態系強化，都是重要助力。

龔明鑫指出，本次論壇共掌握27家廠商，投資金額約6660億元，較去年成長315.8%。經濟部並與其中13家簽署投資意向書（LOI），未來投資金額約621億元，較去年11家簽署、投資金額483億元，成長28.5%。

經濟部表示，本次簽署LOI的13家廠商中，有11家為首次簽署，產業涵蓋半導體設備、先進材料、AI解決方案、循環再製處理及民生服務等領域。

在高科技產業方面，全球化工大廠巴斯夫（BASF）將擴建桃園觀音廠，擴展在地研發與製造量能，以支應2奈米以下先進製程及次世代半導體應用需求；半導體材料與技術解決方案業者啟諾迪（Qnity）將興建新廠、擴大在台產能及研發量能，預計增加200個就業機會。

半導體微影設備業者佳能（Canon）將在台設立半導體訓練中心，強化設備培訓及關鍵技術開發；半導體設備製造商科林研發（Lam Research）則將持續擴增在台研發能量，支持先進製程與先進封裝發展。數位廣告業者Taboola也將擴大台北研發中心規模，深化在地AI人才培育。

其他投資案包括日商龍雲亞普恩（TAZMO）在台設立先進封裝製程展示中心暨人才培訓中心，日商理盛精密科技、韓商圓益石英及日商瑞環株式會社則看好台灣市場需求，規劃在台設立新廠。

民生服務業方面，日本母嬰用品品牌西松屋今年已展開在台事業，未來規劃將在台店鋪擴增至50家，並深化與台灣物流及相關服務業者合作，預計創造約500個就業機會。美商愷瑞國際物流則規劃擴增在台業務，強化台美精密貨品物流運輸量能。

龔明鑫提到，根據投資審議司統計，今年前9月核准僑外資投資金額已達192.3億美元，全年可望突破200億美元。回顧馬政府時期，外資來台投資平均每年約50億美元；蔡政府時代則是平均每年約100億美元，今年則有機會突破200億美元，顯示國際企業對台灣的信心持續提升。

此次論壇另一項亮點，是台美棒球產業與人才培育合作。經濟部表示，美國職棒大聯盟休士頓太空人隊主席克蘭（Jim Crane）親自出席，在行政院長卓榮泰見證下，由經濟部長龔明鑫、運動部常務次長洪志昌與球團共同進行合作備忘錄（MOU）啟動儀式，旅美投手鄧愷威也受邀出席。

經濟部指出，這是首次有美國大聯盟球團來台簽署MOU，未來將結合台灣科技優勢，深化台美棒球產業交流與人才培育，為台灣選手及雙方企業創造更多合作機會。