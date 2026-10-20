跟AI搶飯碗！勞動部祭三大招 2027年初有初步分析結果

全球矚目AI搶飯碗，勞動部長洪申翰指出，勞動部正在進行中的事項有三件：第一，職場監測的追蹤研究計畫；第二，數位賦能的培訓精進；第三，企業使用AI要保護勞動權益的風險指引。針對AI的職場監測，已提出三年期追蹤研究計畫，預計2027年上半年會有初步分析結果。

行政院長卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委廖偉翔質詢關切台美關稅談判，美車零關稅實施進展。經濟部長龔明鑫說明，我方現在等待美方進行法律工具的轉換之後，還有301調查產能過剩、強迫勞動等結果出爐，美方正在逐步推動中；美方正逢法律工具的轉換，我方沒有辦法替對方解決這個問題。

廖偉翔提到，隨著科技進步快速，青年失業率也提高，尤其是受到AI影響。

勞動部長洪申翰表示，在AI基本法之中，有一項規範是關於風險框架，尤其是勞動權益方面的風險，勞動部一直在密切準備相關指引，預計年底提出。

洪申翰提到，很多勞工需要數位賦能的培訓，勞動部針對該項也在精進中。過去已經有職業訓練系統，現在要把數位賦能的部分也加入，這在培訓過程的設計，跟傳統職業訓練會有不一樣的地方。

洪申翰指出，風險分級是在勞工權益方面的處理，也就是指引之中的內容。至於廖偉翔曾建議類似動態儀表板的追蹤計畫，這部分目前其實已經開始往前走了，現在已經有三年期的企業運用AI相關追蹤計畫。

洪申翰也說，AI預警追蹤的部分，每個國家的做法不同，如美國很強調「師徒制」並提出相關計畫，我方持續向美方及各國了解相關作法，以便參考。目前我國現有的是，2026年至2028年的三年期追蹤研究計畫，是針對AI的職場監測，預計明年的上半年會有初步分析結果。

洪申翰重申，正在進行中的事項有三件：第一，職場監測的追蹤研究計畫；第二，數位賦能的培訓精進；第三，企業使用AI要保護勞動權益的風險指引。這幾件事情，目前都在進行中。