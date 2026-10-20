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AI太強了！9月外銷訂單1,142億美元再創高、年增62.4% 連20個月成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部20日發布9月外銷訂單金額1,142.1億美元，連續第2個月破千億美元，並再創歷年單月新高；年增率62.4%，呈連續20個月雙位數正成長。經濟部表示，AI強勁需求超乎預期，預估今年第4接單還會優於第3季。

經濟部統計處長黃偉傑表示，9月外銷訂單表現優於預期，除了AI需求太強勁外，也出現消費新品的拉貨潮，包括手機及筆電等。但他坦言，目前看不出來是消費新品訂單是否為數量價格所帶動，此外，今年消費性手機推出產品組合不同，拉貨潮落點也有可能不同。

黃偉傑表示，AI需求持續熱絡仍是確定方向。今年前9月累計外銷訂單金額8,192億美元，年增56%，創歷年同期新高，同時已經超越2025年全年外銷訂單金額，這也是歷史上第一次。

經濟部預估，10月外銷訂單金額繼續亮麗，預估落在1,125至1,159億美元，年增62%至67%；預估今年前10月接單9,317億至9,351億美元，年增56.7%至57.3%。

黃偉傑表示，以AI需求帶動訂單延續下去，今年全年接單金額將會突破1.1兆美元，但仍未達1.2兆美元。

外銷訂單 筆電 拉貨

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