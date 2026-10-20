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9月外銷訂單1142億美元續創高 年增62.4%連20紅

中央社／ 台北20日電

人工智慧（AI）需求續強，經濟部今天公布9月外銷訂單為1142.1億美元，創歷年單月新高，年增62.4%，連20紅。

累計今年前9月外銷訂單為8192億美元，寫下歷年同期新高，年增56%。

按貨品別觀察，受惠AI浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，帶動資訊通信及電子產品訂單成長，9月接單分別年增87.3%、71%；光學器材因面板需求仍趨保守，客戶拉貨動能放緩，惟光學檢測及量測設備受惠AI訂單續增，抵銷部分減幅，9月接單年減5.6%。

面板 經濟部 外銷訂單

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