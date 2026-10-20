9月外銷訂單1142億美元續創高 年增62.4%連20紅

賴清德總統20日出席「2026 TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮。他表示，一個立足國際的產業，背後是整條供應鏈生態系的緊密合作。政府會協助中小微企業進入高科技產業鏈，並協助業者導入AI應用，透過「大帶小」及跨域合作，讓更多業者走向高值應用。

2026-10-20 14:55