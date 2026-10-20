美天然氣開採案台灣投資44億美元 卓榮泰：量大、長期對雙方都有利

有關美國阿拉斯加天然氣開採案，經濟部長龔明鑫表示，預估投資金額約44億美元；採購天然氣數量一年是600萬噸，但還不知道價格，所以無法計算採購金額。行政院長卓榮泰指出，這筆案子採購量大、長期，應該是對台美雙方都有利。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委牛煦庭質詢問及，美國阿拉斯加天然氣開採案，這是一個延宕非常久的一個案子，台灣準備要投入700、800億美元採購嗎？

卓榮泰答詢說明，台美在談能源供應、能源韌性，這部分跟過去一年多來的台美關稅談判是無關的。在台美關稅談判前，雙方就已經有討論阿拉斯加的投資案，這是一個全新的開發案，也受到國際矚目。美方希望有多國來參與，彼此之間的條件，目前還在洽談當中。

卓榮泰提到，我方為了將來長期取得穩定的天然氣供應，準備以比較長約、大量、穩定的方式來採購。但因為是長約、是大量，而且國際上的油價起起伏伏很多，所以到現在還沒有辦法算出，確切的金額到底是多少。

對於經濟部曾談及，該案最高投資44億美元，卓榮泰表示，該計畫的投資有所謂天花板跟地板的設計，但這部分也尚未談定。是否要有天花板、地板的投資範圍設計，雙方對於投資金額、執行方式、如何應對國際油價，實際上尚未談到相關細節。

經濟部長龔明鑫補充道，我方跟阿拉斯加談好，先談採購，再談投資。採購的部分，因為採購是我方需要的，我方需要穩定的天然氣來源。原本天然氣大多來自中東，但中東風險稍微高一點，所以有一些合約已經移到美國去，只是數量還不夠，所以希望2032年阿拉斯加天然氣開採案能成功。

龔明鑫續指，採購數量多，所以帶一點投資，也是彼此之間的互相保障。等採購合約談完以後，才會開始進入這個投資合約；目前投資合約還沒有開始，先預估投資金額約44億美元。採購天然氣數量一年是600萬噸，但還不知道價格，所以無法計算採購金額。

至於這筆天然氣開發案是否能成功，卓榮泰說，各方觀察不一樣，有些國家已經討論到，未來開採完之後要如何運輸，也有人在爭取未來的相關工作。如果對開採沒有信心，不會考慮到未來；許多國家對開採有信心，才會考慮到未來的下一步。

龔明鑫提到，我方擬定投資金額44億美元，事實上在整個投資案之中，只占一小部分而已。如果開發案真的可以成行的話，其他大部分的國家是投資比較多的。就中油公司的專業知識來評估，認為此案可行。

龔明鑫說，該案我方也會做投資效益評估。過去大家向美國買天然氣是比較少的，因為來源還有中東。但是現在中東的油源、天然氣，大家比較有疑慮了，所以現在美國開採非常積極，天然氣會變成有價值的買賣。

至於開發案的明確時程，龔明鑫表示，現在還在談判協商過程，爭取雙方的同意，我方力求保障利益、對方也要覺得自己划得來，談判才能有眉目。現在還沒有辦法保證什麼時候會談好。不過，如此重大的採購、投資案，一定會編在預算裡面向立法院報告。