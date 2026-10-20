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育秀教育基金會擴大參與科普環島列車 讓科學教育走進城鄉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
育秀教育基金會擴大參與「2026臺灣科普環島列車」，攜手教學團隊打造多元生活科學實驗，讓科學走進日常，持續推動知識共享與教育共好。(左起)：育秀基金會處長董書芬、執行長苗華斌、董事長景虎士及穀研所所長施坤河。圖／育秀教育基金會提供
育秀教育基金會擴大參與「2026臺灣科普環島列車」，攜手教學團隊打造多元生活科學實驗，讓科學走進日常，持續推動知識共享與教育共好。(左起)：育秀基金會處長董書芬、執行長苗華斌、董事長景虎士及穀研所所長施坤河。圖／育秀教育基金會提供

讓科學走出課本，也讓好奇心隨著列車走進更多地方！由國家科學及技術委員會主辦的「2026臺灣科普環島列車」，已於10月19日啟程，展開為期六天、行經全臺18個縣市與30個站點的科學旅程。長期投入科技教育、食農教育與永續發展的育秀教育基金會，今年擴大參與規模，以第8節「自然科學」主題車廂為起點，攜手企業與教育夥伴，將科普體驗延伸至沿線站點與偏鄉學校，讓科學探索跨越地域限制，以知識共享實踐教育共好的永續理念。

科學的奧妙，就藏在日常生活中！育秀教育基金會於第8節車廂規劃「毛細現象」、「天然色素實驗室」、「晶球的秘密」等互動實驗，運用熟悉的食材與生活素材，讓學生從液體流動、色彩變化等現象中探索科學原理，將抽象知識轉化為親身體驗。

育秀教育基金會執行長苗華斌表示：「科普教育的目的不只是培養科學人才，更重要的是訓練學童的邏輯思維，這是任何一個領域的人才都需要具備的基本能力。」這也呼應育秀推動的STEAM跨域教育理念，期盼透過「動手做、仔細看、勇敢問、找答案」的學習歷程，培養主動探索、邏輯思考與解決問題的能力，為未來跨域學習奠定基礎。

讓企業專業成為教育資源，也是育秀此次科普行動的重要亮點。10月20日，聯華神通集團旗下企業聯華林德氣體規劃於臺中地區站點設置「氣體科學」攤位，透過乾冰昇華、氣體壓力等實驗，讓看不見的氣體特性化為具體可感的科學體驗。

10月24日列車返回臺北車站後，育秀將再度攜手中華穀類食品工業技術研究所，參與「Kids’ Science—小小科學家來敲門」科學市集，推出「彩虹魔法師」主題攤位，透過天然植物花青素的酸鹼變色實驗，帶領民眾探索食品科學。從氣體科技到食品科學，育秀持續結合產業與研究機構的專業，將科學知識轉化為生活化的實作體驗，讓知識共享成為啟發學習的力量。

自2023年參與國科會相關科普活動以來，育秀持續推廣食品科學，今年更擴大至主題車廂與沿線站點，串聯企業、研究機構及教育夥伴。秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，育秀期盼將專業知識轉化為教育資源，讓科學教育在更多地方扎根，實踐知識共享與教育共好的永續願景。

育秀教育基金會於自然科學主題車廂規劃多元互動實驗，透過生活化教學與親手實作，帶領學生認識科學原理，啟發主動學習與探索興趣。圖／育秀教育基金會提供
育秀教育基金會於自然科學主題車廂規劃多元互動實驗，透過生活化教學與親手實作，帶領學生認識科學原理，啟發主動學習與探索興趣。圖／育秀教育基金會提供

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