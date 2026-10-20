巴斯夫與經濟部簽署投資意向書 推動次世代半導體製造

巴斯夫（BASF）今 (20) 日與經濟部簽署投資意向書 (LOI)，展現其長期支持台灣半導體產業生態系發展的承諾。透過此次投資，巴斯夫電子材料事業處將擴建桃園觀音廠，新增先進半導體材料產能，同時提升品質分析能力，並擴大創新中心規模。此項投資旨在支援全球市場對先進半導體製造技術日益成長的需求，包括2奈米以下先進製程，同時強化供應鏈韌性並更貼近客戶。

巴斯夫全球營運總裁葛畢萊 (Gops Pillay) 表示:「台灣是全球半導體創新與製造的重要樞紐，擁有領先的先進製程技術以及高度整合的產業生態系。巴斯夫於 2025 年將全球電子材料事業處營運的策略基地設於台灣，不僅彰顯台灣在全球半導體生態系中的策略重要性，也展現我們對台灣市場長期成長潛力的信心。」

隨著半導體產業邁向 2 奈米以下先進製程，市場對於先進高純度特用化學品配方的需求持續提升。透過桃園觀音廠的擴建，巴斯夫將強化其創新中心，並擴大支援先進半導體技術的技術與分析能力，以滿足 AI 時代的發展需求。此項投資將深化與產業重要夥伴的合作，共同開發次世代材料解決方案，同時進一步鞏固台灣為全球半導體創新中心的地位。

此次投資也將進一步強化巴斯夫在地製造、品質及技術服務能力，為客戶提供更穩定可靠的先進半導體材料供應、更快速的技術支援以及更緊密的合作關係。同時也可提升供應鏈韌性，進一步鞏固巴斯夫作為半導體產業值得信賴的長期合作夥伴角色。

巴斯夫全球電子材料事業處資深副總裁暨台灣巴斯夫公司董事長黎博曼 (Jens Liebermann) 表示:「此次意向書的簽署，是巴斯夫對半導體產業長期承諾的另一重要里程碑。隨著半導體技術持續演進，材料創新也必須因應客戶不斷變化的需求。透過強化在地製造、創新及技術服務能力，我們持續深化與客戶的合作，加速開發次世代技術所需的材料解決方案，同時進一步強化供應鏈韌性。」

作為全球半導體產業值得信賴的材料合作夥伴，巴斯夫電子材料事業處在台灣深耕二十多年。該事業處提供先進半導體與顯示器產業所需的高性能製程化學品及客製化配方解決方案，也為消費性電子應用提供專用金屬系統產品。