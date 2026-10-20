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賴總統：助中小微進入高科技產業鏈 走向高值應用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「2026 TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」。圖／總統府提供
賴清德總統出席「2026 TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」。圖／總統府提供

賴清德總統20日出席「2026 TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮。他表示，一個立足國際的產業，背後是整條供應鏈生態系的緊密合作。政府會協助中小微企業進入高科技產業鏈，並協助業者導入AI應用，透過「大帶小」及跨域合作，讓更多業者走向高值應用。

經濟部次長何晉滄、台灣手工具工業同業公會理事長謝武志、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙等，皆出席活動。

賴總統致詞提到，去年10月，台中國際會展中心剛開始試營運，他期許台灣從「手工具王國」邁向智慧製造的國際新典範。一年後的今天，展覽從800個攤位增加到超過1,000個，企業參展也將近450家，證明台灣五金工具產業實力雄厚，市場潛力更是不可限量。

賴總統指出，五金工具是台灣製造業的重要基礎，全台灣共有2,500家五金工具廠商，去年共同創造出口額高達1,120億元，讓台灣成為全球前五大五金工具出口國，非常不容易。

他表示，眾所周知，台灣製造的螺絲起子、扳手、老虎鉗等不僅交貨迅速、精確耐用，品質也是世界級的，深受海內外廠商與客戶的信賴，國際媒體也強調台灣不僅半導體產業實力堅強，手工具更贏得世界肯定。

他提到，今年2月，台灣和美國簽署對等貿易協定，對等關稅確立為15%，且不與最惠國待遇稅率疊加，與日本、韓國條件相同。在對等關稅談判前，日韓對美幾乎零關稅，台灣卻要支付關稅。現在條件拉平，未來台灣中小企業產品銷往美國將更具競爭力。

此外，還有2,072項產品豁免對等關稅，手工具、水五金與工具機等產業輸美，取得與日本、韓國、歐盟相同的競爭條件，是台灣產業的好消息。

賴總統指出，為因應國際情勢的變化和挑戰，政府從去年開始，推動930億元的韌性特別預算，支持受影響的產業，降低融資門檻、加速升級轉型、協助開拓市場、穩定就業。

最近行政院也陸續通過「支持及壯大中小微企業方案」及「中小微企業轉型升級發展條例」草案，未來八年加碼投入1,000億元，從資金融資、人才培育、技術研發、數位與淨零轉型等面向，給予中小微企業更大的支持。

賴總統表示，若加上經濟部原先每年編列約100億元預算支持中小微企業，明年起，政府每年將有250億元協助中小微企業升級轉型。

他說，台灣五金工具業者已開始將精密製造優勢延伸到新市場，例如將數位扭力工具切入電子設備應用情境、開發航太維修專用工具，將傳統五金工具推向高階工業應用。

政府將持續協助業者導入AI應用，也會透過「大帶小」及跨域合作，協助更多業者走向高精密、高可靠度的高值應用，提升全球供應鏈競爭力。

政府也會協助中小微企業進入高科技產業鏈，除了半導體、AI與ICT產業，也推動國防自主工業，包括無人機與機器人產業，這些也都需要台中產業的協助。透過這些政策，不僅協助產業升級轉型，也讓國家更安全，經濟更進一步發展。

賴總統表示，一個立足國際的產業，背後是整條供應鏈生態系的緊密合作。有老師傅累積的經驗和功夫，再結合年輕世代的創新和技術。相信在政府和業界先進共同努力下，「台灣製造」這個國際品牌一定能代代相傳、持續發揚光大。

賴清德 賴總統

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