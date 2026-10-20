快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

旅宿業中高齡就業指引升級 勞保加保、人才培訓重點一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為鼓勵中高齡者及高齡者投入旅宿業，並促進雇主積極進用與留用中高齡及高齡者，勞動部自2025年首次發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」兩大實用指南。

為使指引內容更貼近第一線實務需求，勞動部20日宣布，此次特別進行內容全面升級，納入業界與勞工最關切重要議題，期盼從企業管理與勞工求職的雙向視角，協助企業有效延攬、善用並留住中高齡人才。

勞動部表示，「企業版」手冊內容完整涵蓋「徵才、用人、培訓、留才」四大管理周期，此次改版特別新增因應部分工時與彈性工時的「排班制度優化指引」，以及針對短期、彈性勞動力常見的「勞健保與職業災害保險加退保規範流程」，協助雇主釐清法規與作業流程。

手冊並延續及優化工作流程簡化與模組化作法，如將房務工作細分拆解為「備品補充」與「床鋪整理」，並搭配省力輔具以降低體力負荷；同時結合「青銀共學」的互補合作模式，由青年員工協助數位系統操作、中高齡員工傳承細緻服務技巧，攜手創造青銀共融、人才共好的友善職場。

另一方面，「勞工版」手冊則為有意投入旅宿業的中高齡及高齡求職者，提供從準備履歷、面試技巧到職場適應的全方位指引。

除了深入解析房務、餐飲、櫃檯等熱門職務，也教導勞工夥伴運用AI工具輔助撰寫履歷及面試應對，本次改版新增高齡勞工重返職場常見的「退休後再就業保險權益、津貼申請、加退保注意事項」並設計「實務常見問答（Q&A）」，一次解答勞工朋友常見疑問。

手冊中更貼心提供數位技能提升與職場心理調適方案，並特別指出旅宿業多元的「部分工時」等彈性工作模式，能讓中高齡及高齡求職者依自身體能與家庭規劃兼顧生活，順利開啟精彩的職涯第二春。

勞動部表示，此次更新的兩本手冊均已上架至勞動部「45+就業資源網」，歡迎企業及勞工朋友免費下載運用。

「45+就業資源網」整合中高齡及高齡者就業相關資訊，打造一站式就業服務平台，從「找工作、找人才、找補助、找課程」等使用者觀點出發，整合求職、求才、職業訓練及就業相關補助等資訊，讓勞工朋友能一次掌握。

另外，網站設有「退休人才資料庫」，匯集具豐富經驗及專業能力、且有意願持續就業的退休人才，企業能透過該平台尋找合適人才，讓中高齡者及高齡者的專業經驗持續傳承，歡迎企業及中高齡、高齡朋友多加利用相關服務，共同打造友善、多元及世代共融的職場環境。

勞動部強調，讓經驗成為企業最珍貴的資產，是減緩缺工、打造強韌團隊的雙贏策略。無論是正在尋找即戰力的旅宿業者，或是期待再創職涯高峰的中高齡及高齡朋友，都能從這套指引手冊中獲取最實用的就業資訊。

中高齡 勞保 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嶺東科大加辦秋季就業博覽會 近50企業開出1500個職缺

強制員旅成負擔 五成上班族參加公司活動有壓力

文憑不再吃香？美大學生失業率15年來首超低學歷者 名校生求職碰壁

商業興觀點／終身學習 取經智慧代理人

相關新聞

台斥資2.5兆元買阿拉斯加天然氣 卓榮泰：一定嚴守國家利益

政府研擬斥資新台幣2.5兆元，買下美國阿拉斯加天然氣計畫30%產量。行政院長卓榮泰表示，我方一定會嚴守國家利益，也嚴守能源安全，並顧慮到雙方合約的互惠。經濟部長龔明鑫指出，中東能源長約，直到2031年都沒問題；阿拉斯加天然氣案若2028年確定可行，案子會繼續往前走。

抑制通膨！楊金龍揭CPI短期可逾2% 龔明鑫談控制原物料進口價

各界關注穩定物價、抑制通膨，央行總裁楊金龍解釋，基本上通膨控制在CPI 2%左右，這是以中長期來看；意即一年、兩年的期間之中，是可以超過2%。經濟部長龔明鑫表示，原物料進來以後，如果可以把它的輸入性通膨降下來，就能比較有效抑制。

賴總統：助中小微進入高科技產業鏈 走向高值應用

賴清德總統20日出席「2026 TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮。他表示，一個立足國際的產業，背後是整條供應鏈生態系的緊密合作。政府會協助中小微企業進入高科技產業鏈，並協助業者導入AI應用，透過「大帶小」及跨域合作，讓更多業者走向高值應用。

大力支持中小微企業發展 賴清德：明年開始每年有250億元助升級

賴清德總統今天在台中參加國際五金工具博覽會時說，政府一定會大力支持中小微企業的發展，從明年開始每年就有250億元來協助中小微企業升級轉型。

賴清德兌現承諾！彰化水五金聚落計畫通過 優先推107公頃市地重劃

地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施，其中產業專用區將提供周邊產業進駐、遷建及轉型所需要的空間，讓產業發展與居民生活一起改善。

「老宅延壽」延長有譜！ 劉世芳：檢討未來用正常預算處理

內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」，期限自2025年至2027年，法源依據為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》。內政部長劉世芳表示，特別條例、特別預算有執行期限，內政部會檢討，未來是否用正常預算繼續來處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。