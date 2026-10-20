旅宿業中高齡就業指引升級 勞保加保、人才培訓重點一次看

為鼓勵中高齡者及高齡者投入旅宿業，並促進雇主積極進用與留用中高齡及高齡者，勞動部自2025年首次發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」兩大實用指南。

為使指引內容更貼近第一線實務需求，勞動部20日宣布，此次特別進行內容全面升級，納入業界與勞工最關切重要議題，期盼從企業管理與勞工求職的雙向視角，協助企業有效延攬、善用並留住中高齡人才。

勞動部表示，「企業版」手冊內容完整涵蓋「徵才、用人、培訓、留才」四大管理周期，此次改版特別新增因應部分工時與彈性工時的「排班制度優化指引」，以及針對短期、彈性勞動力常見的「勞健保與職業災害保險加退保規範流程」，協助雇主釐清法規與作業流程。

手冊並延續及優化工作流程簡化與模組化作法，如將房務工作細分拆解為「備品補充」與「床鋪整理」，並搭配省力輔具以降低體力負荷；同時結合「青銀共學」的互補合作模式，由青年員工協助數位系統操作、中高齡員工傳承細緻服務技巧，攜手創造青銀共融、人才共好的友善職場。

另一方面，「勞工版」手冊則為有意投入旅宿業的中高齡及高齡求職者，提供從準備履歷、面試技巧到職場適應的全方位指引。

除了深入解析房務、餐飲、櫃檯等熱門職務，也教導勞工夥伴運用AI工具輔助撰寫履歷及面試應對，本次改版新增高齡勞工重返職場常見的「退休後再就業保險權益、津貼申請、加退保注意事項」並設計「實務常見問答（Q&A）」，一次解答勞工朋友常見疑問。

手冊中更貼心提供數位技能提升與職場心理調適方案，並特別指出旅宿業多元的「部分工時」等彈性工作模式，能讓中高齡及高齡求職者依自身體能與家庭規劃兼顧生活，順利開啟精彩的職涯第二春。

勞動部表示，此次更新的兩本手冊均已上架至勞動部「45+就業資源網」，歡迎企業及勞工朋友免費下載運用。

「45+就業資源網」整合中高齡及高齡者就業相關資訊，打造一站式就業服務平台，從「找工作、找人才、找補助、找課程」等使用者觀點出發，整合求職、求才、職業訓練及就業相關補助等資訊，讓勞工朋友能一次掌握。

另外，網站設有「退休人才資料庫」，匯集具豐富經驗及專業能力、且有意願持續就業的退休人才，企業能透過該平台尋找合適人才，讓中高齡者及高齡者的專業經驗持續傳承，歡迎企業及中高齡、高齡朋友多加利用相關服務，共同打造友善、多元及世代共融的職場環境。

勞動部強調，讓經驗成為企業最珍貴的資產，是減緩缺工、打造強韌團隊的雙贏策略。無論是正在尋找即戰力的旅宿業者，或是期待再創職涯高峰的中高齡及高齡朋友，都能從這套指引手冊中獲取最實用的就業資訊。