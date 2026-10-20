大力支持中小微企業發展 賴清德：明年開始每年有250億元助升級

賴清德總統今天在台中參加國際五金工具博覽會時說，政府一定會大力支持中小微企業的發展，從明年開始每年就有250億元來協助中小微企業升級轉型。

「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦，賴清德總統上午前往參加，並在致詞後實際逛了展場。

他述說政府在因應對等關稅上的努力，「這次談判是不錯的」，手工具、水五金和工具機等產業輸美一次取得跟美日韓和歐盟相等相同的競爭條件，這對我們產業來講是一個很好的消息。

賴清德說，除此之外，因應國際情勢變化和挑戰，政府從去年開始推動930億元的韌性特別預算來支持受影響的產業，降低融資門檻，還有加速升級轉型、協助開拓市場、穩定就業。

最近行政院也因應他在就職周年時的演說，一定要大力支持中小微企業的發展，所以行政院已經陸續通過支持及壯大中小微企業方案，以及中小微企業轉型升級發展條例草案，將在未來8年加碼投入1千億元，從資金、融資、人才培育、技術研發，數位以及淨零轉型等面向，給中小微企業更大的支持。

他說，如果再加上原來他上任之後，經濟部編列的每年給中小企業大概1百億元，這樣加總起來，從明年開始每年就有250億元來協助中小微企業升級轉型。

賴清德說，台灣製造的「羅賴把」、「片吉」，不僅交貨迅速、準確耐用，品質也都是世界級。台灣強項不僅在半導體產業，在手工具更是贏得世界大家肯定。他特別點名螺絲起子大廠、義成工廠董事長林健國講過一句話非常棒「如何將簡單的產品做到不簡單的，這個才是真本事」，以及手工具公會理事長謝武志的父親謝慶豐，父子兩代都做過手工具公會理事長，讓手工具產業立足台灣，布局全球行銷全世界，「這就是我們台灣打拼的精神。」

今年的博覽會吸引450家國內外企業、超過1千個攤位參展，攤位數較去年成長超過25%。主辦單位還特別邀請5名身體精壯的澳洲消防員登台展示台灣製造工具。