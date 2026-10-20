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賴清德兌現承諾！彰化水五金聚落計畫通過 優先推107公頃市地重劃

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
內政部今天審議「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美特別前往關心，感謝蔡英文前總統、賴清德總統、行政院長卓榮泰的協助，讓計畫順利通過。圖／縣府提供
內政部今天審議「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美特別前往關心，感謝蔡英文前總統、賴清德總統、行政院長卓榮泰的協助，讓計畫順利通過。圖／縣府提供

地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施，其中產業專用區將提供周邊產業進駐、遷建及轉型所需要的空間，讓產業發展與居民生活一起改善。

本案獲得「突破」，主要是賴清德總統在今年8月21日的彰化和美辦理產業座談會中，當著民進黨彰化縣長陳素月的面，強調前縣長魏明谷推動，並經陳素月等三位民進黨立委關心，中央會在年底前完成審議。

王惠美今天感謝蔡英文前總統、賴清德總統、行政院長卓榮泰的協助，讓計畫順利通過。她也期盼中央持續支持縣府推動的彰化交流道特定區計畫，促進地方整體發展。

台灣水五金產業長期集中在鹿港、和美一帶，從原料、加工、表面處理到成品製造，形成完整且高度集中的產業鏈，是彰化重要的特色產業。面對韓國及大陸的市場競爭，縣府希望藉由都市計畫，解決產業長期發展形成的工廠、農地及住宅混雜情形，及土地使用、道路交通、汙水處理及公共設施不足等問題，提供產業發展空間，提升水五金產業競爭力，並完善公共設施，讓產業與生活環境同步改善。

此一計畫範圍約785公頃，縣府在2018年爭取行政院核定本案為「國家重大建設」，歷經多年規劃、地方溝通及中央審議，逐步取得各項議題共識， 今天終於由內政部都委會審議通過。

王惠美表示，後續將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃產業、住宅、道路、汙水及相關公共設施。其中，產業專用區將提供周邊業者進駐、遷建及轉型所需空間，並打造較完整的生活核心，打造產業發展、居民生活與環境品質兼顧的水五金新聚落。

此外，計畫區內其他農業區的土地所有權人，也可依都市計畫規定整合土地，透過開發許可方式提出申請。本次審議通過的開發許可總量上限為239公頃，其中產業專用區最多215公頃、住宅區最多24公頃，未來將依實際需求逐步推動，避免零星及無序開發。

內政部今天審議「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美特別前往關心，感謝蔡英文前總統、賴清德總統、行政院長卓榮泰的協助，讓計畫順利通過。圖／縣府提供
內政部今天審議「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美特別前往關心，感謝蔡英文前總統、賴清德總統、行政院長卓榮泰的協助，讓計畫順利通過。圖／縣府提供

地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施。圖／縣府提供
地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施。圖／縣府提供

地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施。圖
地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，內政部都委會今天修正通過，縣長王惠美強調未來縣府將優先推動約107公頃公辦市地重劃，整體規劃相關公共設施。圖

地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，今天獲內政部都委會修正通過，未來可以解決產業長期發展形成的工廠、農地及住宅混雜情形。圖／彰化縣府提供
地方爭取多年的「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，今天獲內政部都委會修正通過，未來可以解決產業長期發展形成的工廠、農地及住宅混雜情形。圖／彰化縣府提供

彰化 賴清德 王惠美

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