中油：第二海管與第三接收站之功能定位不同 無政策矛盾

針對媒體報導通霄大潭海底輸氣管計畫今再審，中油說明，第二海管與第三接收站之功能定位不同，並無政策矛盾。

中油說明，過去評估第二海管作為第三接收站替代方案時，因無法解決北部接收站、碼頭及儲槽等設施不足之根本問題，且相關工程期程緩不濟急，無法及時滿足大潭電廠用氣需求，故不具替代可行性。現階段第三接收站一期已投入營運，推動第二海管係為強化既有供氣網絡及相互備援能力，兩者功能相輔相成。

中油也指出，調查船之GPS航跡圖係完整呈現各航次調查紀錄，陸上軌跡並未納入實際海上調查範圍及調查努力量計算。中油表示，調查船之GPS航跡圖係完整呈現各航次調查之原始軌跡紀錄，包含自承攬商公司出發、前往港口及出海作業之全程路徑，故涵蓋部分陸上區域。惟實際海上調查範圍為衝擊區（海管路徑）及對照區（沿岸區），陸上軌跡並未納入調查努力量計算。各航次獨立航跡圖，可供查核及佐證。

中油強調，北部天然氣市場需求量將逐年增加，推動「通霄至大潭第二條輸氣管線投資計畫」，除可強化北部天然氣輸送能力，亦可於接收站或既有管線發生異常時，提升供氣調度彈性及系統備援能力，增進整體能源供應韌性。