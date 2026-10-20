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「老宅延壽」延長有譜！ 劉世芳：檢討未來用正常預算處理

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）和內政部長劉世芳（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）和內政部長劉世芳（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影

內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」，期限自2025年至2027年，法源依據為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》。內政部長劉世芳表示，特別條例、特別預算有執行期限，內政部會檢討，未來是否用正常預算繼續來處理。

行政院長卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

對於立委李彥秀質詢關切老宅延壽，劉世芳答詢回應，從都市更新到危老重建，進到老宅延壽，這些政策，就是希望可以有更簡便的程序、更精簡的工程、更少的經濟負擔。

劉世芳說，有關增設升降設備，這是在公共空間使用，所以單獨申請沒問題；升降設備有兩種，一種是升降梯，另外一種是沿著扶手欄杆上去的電動座椅，建置這些不會牽涉到容積比例問題，輔導團隊會去跟老宅居民溝通申請。若是外牆掉落，不限定整棟都同意，只要該層樓住戶同意，就可重建。

劉世芳表示，涉及老宅延壽相關案件，台北市正在收案，到一定程度之後，內政部就會來評估，分配給台北市的預算是否足夠或超出；若需要延長申請時間，須經立院同意。至於室內裝修是否能單獨申請，如果只有一戶而已，內政部覺得比較可惜；如果是室外的外牆拉皮，內政部同意一戶即可。

李彥秀質疑，屋頂外牆拉皮，牽涉到整個大樓的所有權人，應該不只一戶。劉世芳解釋，現行規範和以前台北市處理整維的情況不同，內政部跟所有的建築師討論過，屋頂外牆拉皮這部分的容納，標準已在放寬當中。

另外，民生議題方面，李彥秀詢及，7歲10歲也有打公費疫苗，為何不能領健康幣？

衛福部長石崇良說明，打疫苗領健康幣從18歲開始，是因為兒童施打率很高，衛福部都派醫療人員入校去施打。真正需要保護的高風險族群，65歲以上這群人，流感施打率僅約50%，新冠疫苗施打率不到30%。主要希望鼓勵保護高風險族群，所以先從18歲以上、高風險族群打公費疫苗來做鼓勵。

至於在兌換的部分，石崇良說，是採公私協力，希望大家共同參與，沒有強迫性質。兌換通路有運動業者、超商業者、藥局，也有保險業者來參與。醫療院所的部分，未來也會納入，並且是朝健康促進的方向來推動。

劉世芳 老宅 預算

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