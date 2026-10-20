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抑制通膨！楊金龍揭CPI短期可逾2% 龔明鑫談控制原物料進口價

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）和央行總裁楊金龍（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）和央行總裁楊金龍（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影

各界關注穩定物價、抑制通膨，央行總裁楊金龍解釋，基本上通膨控制在CPI 2%左右，這是以中長期來看；意即一年、兩年的期間之中，是可以超過2%。經濟部長龔明鑫表示，原物料進來以後，如果可以把它的輸入性通膨降下來，就能比較有效抑制。

行政院長卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委李彥秀質詢問及，我國通膨是否越漲越高？卓榮泰答詢回應，雖然近期通膨CPI達到2.7%左右，不過全年到現在還是有條件、也有準備，盡量把它維持在全年平均2%以下，還在努力中。

李彥秀追問，全年平均控制在2%以下，除了貨幣政策、電價凍漲，還有什麼政策工具可以用？

卓榮泰直言，當然國際局勢的影響非常大，如果中東衝突持續有現在意想不到的變化，或時間再繼續拖延，國際的油價、天然氣價會再增加，控制通膨的努力就面臨很大挑戰。如果破除國際影響，國內近年來一年受到很多颱風、水災、風災等，物價還是相當穩定。

楊金龍表示，基本上通膨是在2%左右，這是以中長期來看，而非短期、一年內一定要維持在2%。換句話說，一年、兩年的期間，也都可以超過2%。

卓榮泰補充道，希望未來四年維持「二上、一下、一平穩」。所謂「二上」就是經濟成長要在平均3%以上、GDP要在4萬美元以上。那「一下」就是CPI能夠維持在2%以下。

給予國人物價穩定的支持，除了電價凍漲之外，卓榮泰表示，軍公教明年加薪4%，並且專業加給、主管加給從今年7月起各增加新台幣2,000元；另外對於家庭支持等方面，也有增加各項補助，降低民眾負擔，並鼓勵企業能夠給勞工更多的加薪。

另外，李彥秀關切中油民營化政策，卓榮泰表示，將讓國營單位繼續朝民營化來提高效率，這是歷屆政府在努力的，但這有它的進程跟階段性目標。進程就是要判斷目前的時機，對於國內能源的需求、跟國際的合作、整個國際能源市場是否為適當時機，這都要長遠的規劃，仔細考量。

卓榮泰表示，這些階段要一步步算出來，目前還沒有進行到下一個新的階段，只是確實訂定了民營化的目標。這二年來，剛好碰到台美關稅談判、俄烏戰爭、美伊中東衝突，處在於比較不適合推進民營化的階段。

至於控制CPI的成本效益分析，龔明鑫表示，原物料進來以後，如果可以把它的輸入性通膨降下來，就能比較有效控制；主計總處有估算過，如果油價漲10%的影響，以及如果沒有干預的話會影響到CPI多少。

龔明鑫 通膨 楊金龍

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