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精進飛安 民航局提下一代航管系統更新

中央社／ 台北20日電

為精進飛安，交通部次長林國顯今天表示，民航局已經提出下一代航管系統更新計畫，編列新台幣190億元，更新設備以及人員訓練，要將安全效率與服務品質擺第一位。

民航局今天舉行2026飛航安全管理國際峰會，今年擴大舉辦2天議程，邀請國際等200名專家學者來台共同討論飛安等議題。

交通部次長林國顯指出，民航局策劃很久，已經向行政院提出下一代航管系統更新計畫，編列190億元，要把更好的資訊與航管系統，讓航空公司操作更為健全跟順利，並將安全品質擺在第一位。

民航局介紹，下一代航管系統的計畫期程至123年，預計建置地點包含桃園北部、高雄南部飛航服務園區及 12座機場塔台，包含全新的航管系統、流量管理系統、數位語音交換系統、大數據及智慧化輔助決策、軟體測試與系統發展環境、航管訓練模擬機等。

民航局指出，為了滿足新一代航管系統建置所需的空間與飛航服務作業未來發展需求，規劃擴建南部、北部園區航管作業大樓與動力機房，並於桃園北部園區現地擴建航管作業大樓與動力機房，高雄南部園區於北側鄰地擴建航管作業大樓與動力機房。

民航局認為建置完成後，可達成高於國際標準的安全目標及系統妥善率，滿足台北飛航情報區至2049年航行量成長需求，符合國際民航亞太區航空系統區塊升級（ASBU）策略及協同合作，並確保充分異系統備援能力，協助航空公司達成節能效益，提高飛航服務收入成長。

林國顯指出，在場站建設上，交通部民航局16個機場都積極改善跑道、航廈與旅客體驗，並提升台中及高雄的服務量能，今年運量可望接近7000萬人次，將會超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，包含台中、高雄與台南的運量都超越疫情前運量。

民航局長何淑萍致詞時指出，過去一年航空成長快速，台灣也不例外，2025年台灣旅客運量已經達到6889萬人次，較2024年成長7.7%，今年1至9月運量已經達5000多萬人次，全年度可望突破7000萬人。

民航局指出，這次峰會聚焦「領導力行，穩健韌性」、「協同共策，飛安無界」、「專業扎根，智慧賦能」及「夥伴協作，績效躍升」4大主題。

民航局 飛安 林國顯

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