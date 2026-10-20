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收錢處理廢塑膠卻堆成垃圾山！這三間公司遭起訴追繳逾7千萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
佳○定廠房內部堆置廢塑膠混合物。環管署／提供
佳○定廠房內部堆置廢塑膠混合物。環管署／提供

假借廢塑膠再利用名義收取處理費，實際卻將廢棄物違法轉運、堆置。環檢警調聯手查獲潔○環保工程有限公司、佳○定股份有限公司及眾○股份有限公司等3家公司涉嫌非法清理廢棄物，苗栗地檢署日前偵查終結，依違反廢棄物清理法起訴6名涉案人員及3家公司，並向法院聲請沒收犯罪所得7,162萬餘元及相關犯罪工具。

環境部環境管理署表示，中區環境管理中心執行可燃事業廢棄物轉化再生能源查核專案時，發現佳○定公司用來製造固體再生燃料（SRF）的原料不符合規定。經追查來源、勾稽比對數萬筆資料，進一步發現潔○公司涉嫌違法收受、轉運廢塑膠混合物。

環管署指出，潔○公司僅取得廢棄物清除許可及廢塑膠個案再利用資格，卻對外宣稱可以處理廢塑膠，向各縣市塑膠包裝材料製造工廠收受廢塑膠混合物。收取處理費後，再違法轉運至佳○定、眾○等廢塑膠再利用機構，在承租廠房內任意堆置、非法貯存及處理。

專案小組進入佳○定及眾○公司查核，發現兩處廠內堆放大量廢塑膠混合物、廢橡膠混合物及廢木棧板，總量達4,287立方公尺。業者雖宣稱後續將進行再利用，但經查，這些廢棄物並非單一性質的廢塑膠，而是夾雜其他事業廢棄物的混合物，兩家公司均未取得這類廢棄物的處理許可。

本案由中區環境管理中心、苗栗縣環保局，配合苗栗地檢署檢察官吳珈維指揮保七總隊第三大隊、調查局彰化縣調查站等單位共同偵辦。查辦認定，潔○公司犯罪所得達4,451萬餘元，佳○定、眾○公司則分別為2,418萬餘元及292萬餘元。檢方除提起公訴，也向苗栗地方法院聲請沒收犯罪所得，以及挖土機、破碎機各2台。

環管署表示，未領有清除、處理許可，卻從事廢棄物清除、處理，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。事業機構委託業者清理廢棄物前，應確認對方具備合法清除、處理許可，並依法辦理，否則依廢棄物清理法第30條規定，仍須負連帶清理及環境改善責任。

廢棄物 垃圾山 苗栗

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