跨境電商衝擊我中小企 卓榮泰揭示管制三原則

對於跨境電商衝擊台灣中小企業，行政院長卓榮泰揭重要的三項原則：不能影響國安、不能影響產業、不能影響國人的健康安全。將從進關的檢驗頻密來增加對商品的掌握度，並檢討必要的營業稅課稅，及重新調整跨境電商小包裹完全免稅的內容。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委陳素月質詢指出，報關收單統計，從2022年直到2025年，件數從5,291萬件成長到7,063萬件，增加主因是跨境網購盛行，也就是新的商業模式。她詢問，政府是否評估跨境電商對台灣中小企業所造成的衝擊，包括營業額、訂單及就業的影響？

經濟部長龔明鑫答詢坦言，的確會產生一些影響，其他國家已經有一些反制做法。例如在歐盟，跨境電商的小型包裹原來是免稅，現在開始要課稅，藉此讓跨境電商的小型包裹數量下降。我方有不同考量，財政部、數發部也有一套因應做法，等行政院拍板以後，很快就會來實施。

龔明鑫指出，現階段，針對快遞的部分，可能會增加一些費用，讓業者的成本增加以後，把跨境電商的小型包裹的數量降下來。不得已時，才會考慮稅的部分怎麼處理。進一步的部分，對於跨境電商有一些應該施作的強制檢驗項目，會來加強檢查。如劣質家具有甲醛問題，都會加強檢驗。

數發部長林宜敬表示，現在有很多跨境電商，透過小額包裹進口商品並未繳稅，或該做的檢驗沒做，甚至賣一些違法商品，這對本土電商是一種不公平的競爭。除了打擊到本土產業，對於台灣本土電商momo、PChome，都非常不公平。

林宜敬指出，數發部現在跟財政部關務署合作，縮小免受檢查範圍，並監督該繳的稅一定要繳。數發部協助把資料串接，要求跨境電商跟財政部EZ Way通關APP做資料串接，由財政部檢驗是否有申報不符的狀況，並將嚴厲執法，要求跨境電商一定要守法，不能打擊到台灣本土產業。

卓榮泰說明，如果是電商背後有中國資金，當然不能在我國範圍當中來營業；若非中資，而且能夠合法落地，也會予以法律上的管理。規避我國檢驗的進口產品，可能影響到國家安全；低價競爭可能影響到本土產業；惡劣品質會影響到國人的健康安全。

卓榮泰表示，前述這三方面，未來即使跨境電商合法落地管理，也列為重要項目。不能影響國安，不能影響產業，不能影響國人的健康跟安全。

至於管制機制，卓榮泰指出，首先，進關的時候，從檢驗頻密來增加對商品的掌握度，絕對不允許電器設備、無線射頻設備來影響國家安全。其次，為了跟國內民生產業取得公平競爭，必要的營業稅課稅，目前已經有機制，將來納入整個檢討過程裡面。

卓榮泰提到，第三，跨境電商小包裹完全免稅的內容，也要再重新加以調整。不希望很多家具業、木材家具、塑膠製品、衣服、玩具、嬰兒的玩具等，以跨境電商的方式進口後，直接影響到我國經濟產業以及國人的健康安全。