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經部因應美國關稅4大措施 金屬製品、塑橡膠製品研發轉型受惠最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自2025年8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部表示，4項支持措施截至2026年10月15日辦理情形如下：

在外銷貸款優惠保證加碼方面，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保192件，承保融資金額約12.84億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

在中小微企業多元發展專案貸款加碼方面，提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核准2,203件，核貸金額204.9億元，以批發業最多，其次為金屬製品業。

研發轉型補助方面，經濟部指出，提供受影響業者研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過1,276件申請案，共協助1,418家業者，補助金額60.19億元，以金屬製品業最多，其次為塑橡膠製品業。

在爭取海外訂單方面，經濟部表示，提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過168件申請案，協助185家業者，獲協助產業以機械設備、金屬及民生製造為主。

經濟部也加碼補助公協會及廠商參加國際展會的力道，除每個攤位及每家業者補助金額增加外，申請通過率超過9成，整體補助金額亦較前一年成長達2至3倍，共協助逾290家公協會及3,400家廠商，參加超過7,100項國內外展覽，獲協助產業別以機械、電機及電子、紡織為主。

關稅 研發 美國

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