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卓榮泰揭核能政策五原則 重視高科技產業所需電量
政府對於核能政策的態度，行政院長卓榮泰揭示五項原則，政府注重核電廠安全、國家能源韌性、整個能源政策、高科技產業所需電量，以及全世界對我國產業發展的信心。在相當的原則之下，政府會再進一步，當國家有需要的時候，給能源多一項的選項。
卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。
立委蘇清泉質詢關切核能政策態度，卓榮泰答詢表示，政府注重核電廠安全、國家能源韌性、整個能源政策、高科技產業所需電量，以及全世界對我國產業發展的信心。現在經過核安會審慎審查台電的再運轉計畫之後，台電正在進行自主安全檢查。
卓榮泰提到，經過自主安全檢查一段時間，等安全檢查報告交給核安會核定之後，政府將依據社會是否有共識，而且兼顧核安、核廢的原則來處理。在相當的原則之下，政府會再進一步，當國家有需要的時候，給能源多一項的選項。
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