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台斥資2.5兆元買阿拉斯加天然氣 卓榮泰：一定嚴守國家利益

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影

政府研擬斥資新台幣2.5兆元，買下美國阿拉斯加天然氣計畫30%產量。行政院長卓榮泰表示，我方一定會嚴守國家利益，也嚴守能源安全，並顧慮到雙方合約的互惠。經濟部長龔明鑫指出，中東能源長約，直到2031年都沒問題；阿拉斯加天然氣案若2028年確定可行，案子會繼續往前走。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委黃建賓質詢提到，政府正研擬斥資新台幣2.5兆元買下美國阿拉斯加天然氣計畫30%產量，中油預計投入44億美元、約新台幣1,400億元，來參與股權投資。不過，該計畫已逾10年，很多跨國能源巨頭評估後，認為極圈永久凍土層施工難度極高、環評嚴格、預算龐大，至今未通過FID。

黃建賓質疑，如果因為工程延宕，造成預算增加，或環評出問題，我方是否有退場機制？

卓榮泰答詢說明，黃建賓所拋出的疑點，政府當然知道，所以也是經過很嚴謹的分析。開採充裕的油源，是我方長期的政策，長期取得是國家的需要，分散市場是戰略的考量。在多重考量之下，我方採取跟任何足以合作的對象、國家、公司、油田來進行開發。

卓榮泰表示，阿拉斯加天然氣計畫案，是我方全力注意並接觸，期待未來進一步能有更好發展的合作計畫。開採、工程困難、環評，以及未來整個供應問題等，這些因素，我方這段時間以來，一直在跟對方政府部門做很多接觸、了解。

卓榮泰強調，我方一定會嚴守國家利益，也嚴守能源安全，並顧慮到雙方合約的互惠，以及未來長遠發展的計畫當中，將會有進一步發展。國際間的合約、跨國合作，都會互相觀察其他國家在合約之中的內容、條件、進度、時間等。

卓榮泰說，我方也密切觀察其他國家，但有的時候早一步跟晚一步，會造成我方未來在掌握上程度的不同。不過，我方一定是以國家的利益、未來國家的能源需求，及長期發展等幾大原則之下，才會有具體的動作。

龔明鑫表示，將來天然氣的發電，還是很重要的基礎，所以天然氣的穩定來源，變成很重要的一件事。能源長約的部分，目前我方有跟澳洲、美國、中東簽約，但中東風險比較高，為了保障我方將來油源的來源能有更多選擇，所以跟美國洽簽更多長約的能源來源，是有其必要性。

龔明鑫提到，能源採購數量，也計算過需要哪些。中東長約的能源來源，到了2031年之後，可能會稍微往下降，就從阿拉斯加天然氣來做替補。該計畫目前尚未簽約，只是意向上的表達，黃建賓的疑慮，事實上在合約洽談之中都會考量到。

黃建賓擔憂，阿拉斯加天然氣專案，最快要到2032年才能供氣，面對我國核電除役跟綠能進度落後，將形成長達六年的供電空窗期。

龔明鑫解釋，現階段，中東的能源長約，直到2031年都沒問題，只是2031年以後呢，需要補充能源的來源。阿拉斯加天然氣的案子，最晚2028年如果確定可行，案子會繼續往前走。假設過程中有遇到困難，我方也會有因應措施，不會等到2032年才因應。

卓榮泰 阿拉斯加 天然氣

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