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經濟成長民眾感受兩樣情！49%受惠 46%無感或變差

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控今（20）日公布最新國民經濟信心調查，儘管今年經濟成長率上看11%，但僅有49%民眾認為家庭財務受惠經濟成長，另有46%表示沒有明顯感受，甚至認為財務狀況變差。圖／國泰金控提供
國泰金控今（20）日公布最新國民經濟信心調查，儘管今年經濟成長率上看11%，但僅有49%民眾認為家庭財務受惠經濟成長，另有46%表示沒有明顯感受，甚至認為財務狀況變差。圖／國泰金控提供

台灣經濟成長亮眼，但民眾感受卻呈現兩極化。國泰金控今（20）日公布最新國民經濟信心調查，儘管今年經濟成長率上看11%，但僅有49%民眾認為家庭財務受惠經濟成長，另有31.5%表示沒有明顯感受，14%甚至認為財務狀況變差。值得注意的是，42%民眾認為這波景氣帶來的最大財務助益來自股票、基金等投資獲利，卻也有37%民眾表示收入沒有明顯增加，未感受到景氣好轉帶來的好處。

國泰金此次特別針對經濟成長對家庭財務影響進行調查，結果顯示，15.1%民眾認為經濟成長對家庭財務有明顯正面影響，33.5%認為有部分正面影響，合計48.6%；但也有31.5%尚未感受到明顯影響，另有14.1%認為不僅沒有受惠，財務狀況反而變差，兩者合計達45.6%，凸顯經濟成長的成果，並非所有民眾都能直接感受到。

進一步觀察景氣對家庭財務的最大助益來源，41.9%民眾選擇股票、基金等投資獲利，遠高於9.6%認為來自加薪、獎金或就業機會增加。另外，3.9%認為受惠於AI或數位工具提升效益，2.2%來自景氣好轉、生意增加，卻有36.7%表示收入未明顯增加，未感受到正面影響。

這項結果也反映，台股持續走高，投資獲利成為不少家庭增加財富的重要來源，但未能分享股市成果的民眾，對景氣好轉的感受相對有限。

至於整體經濟信心，國泰金調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數升至19.7，展望樂觀指數升至20.0，薪資預期指數更創歷史新高，達25.3。民眾對台股的樂觀指數也攀升至55.0，再創歷史新高，其中65.8%預期未來半年台股上漲。

不過，物價壓力仍是民眾關注焦點。調查顯示，85.4%民眾認為過去半年物價上漲，85.3%預期未來半年物價還會繼續上漲；另有52%預期今年通膨率超過2.5%，明顯高於主計總處預估的2.07%。

國泰金指出，本次調查於10月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發送電子郵件問卷，共回收13461份有效問卷。

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