10月國民經濟信心調查：景氣樂觀情緒續回升 股市樂觀指數再創新高

民眾景氣展望樂觀指數及薪資預期指數創歷史新高，與消費意願續回升：國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。10月調查顯示，民眾的景氣樂觀指數續走升，其中景氣現況樂觀指數上升至19.7，展望樂觀指數上升至20.0。另外，薪資預期指數創歷史新高至25.3，帶動消費意願同步改善，其中大額消費意願指數升至19.1，耐久財消費意願指數升至-3.3。

55%民眾預期2026年經濟成長率高於11%，52%民眾預期通膨高於2.5%：

主計總處於2026年8月14日預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%。10月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為10.94%，有55%的民眾認為2026年經濟成長率會高於11%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.52%，且有高達52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2.5%。10月調查結果發現，民眾對於2026年的經濟成長預估與主計總處接近，但通膨預期依舊較高。

AI基本面支撐下，股市樂觀情緒及風險偏好指數續升：

9月初受到美伊戰局擴大，油價走升至100美元以上帶動升息預期，台股走跌。在9月FOMC會議升息一碼後，政策不確定性暫時解除，加上後續Meta AI代理Muse新應用，帶動AI類股走升，台股隨之上漲。10月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至55.0，再創歷史新高，風險偏好指數也上升至35.0。

經濟成長對於民眾家庭財務影響的調查：

關於民眾認為家庭財務是否受惠經濟成長的調查，10月調查結果：

15%民眾認為有明顯正面影響，34%的民眾認為有部分正面影響，32%民眾尚未感受到明顯影響，但有14%民眾認為無正面影響且反而變差。

民眾認為本波景氣對家庭財務的最大助益來源，10月調查結果：

42%民眾認為來自股票、基金等投資獲利，10%民眾認為來自薪資、獎金或就業機會增加，37%民眾則表示收入未明顯增加，故未感受到正面影響。