祭限空令？金管會：尊重市場機制

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

外資今年賣超台股超過兩兆元，立委關切金管會是否祭出「限空令」？金管會主委彭金隆指出，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，市場機制並未扭曲，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制。

彭金隆昨赴立法院財委會業務報告，賴士葆、賴惠員及羅明才等朝野立委接連關切台股震盪、外資大舉賣超，及金管會是否祭出限空、禁空等穩市措施。

彭金隆指出，台股近期波動主要反映國際股市走勢，跌勢並非台灣獨有。市場本來就有多空不同判斷，投資人根據充分揭露的資訊形成價格，政府不能只因股市下跌就介入。

賴士葆追問，目前是否不會祭出穩市措施？彭金隆說，只有市場出現不理性行為，政府才會採取處置；目前市場資訊仍能充分反映，投資人正消化全球共同訊息，「沒有扭曲，我們不會介入」。

至於外資賣壓，彭金隆坦言，日前外資單日賣超創史上新高，今年累計賣超已逾兩兆元，外資持有台股市值比重達百分之四十八，「外資對台股影響力就是這麼大」。外資多是長期布局的機構投資人，過去在台股累積相當獲利，面對全球資本市場調整，自然會依自身策略調整投資部位。

限空令 金管會 市場

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