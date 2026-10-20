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不手軟 外資今年賣超台股破2兆

聯合報／ 記者高瑜君／台北報導

外資台股不手軟，昨再賣超七六七點四億元，十月已賣超六六二○點六億元，今年以來賣超金額突破兩兆元大關，為台股史上首見外資賣超「二」字頭；若外資不回頭，將改寫歷年最大賣超紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光指出，今年來加權指數大漲一萬七八五八點，但外資持續站在賣方，累計今年外資賣超台股金額已經超過兩兆元，尤其賣超台積電逾一點九兆元。此外，自營商今年也已賣超逾一兆元，而空單就是未來多單的養分，軋空行情伺機而動，將成為推動台股第四季再度改寫歷史新高的主要利多動能之一。

從近十年數據來看，受惠於美中貿易戰、新冠疫情轉單、ＡＩ關鍵供應鏈等利多，台股呈現上漲八年、下跌兩年。台股也從二○一七年攀登萬點，一路向上推升，至今年十月六日一度閃見四萬九九六八點盤中史高，近期雖拉回修正，昨收在四萬六八二二點，這段期間台股飆漲逾三點七萬點，外資卻賣超七年、買超三年。

檢視今年外資的提款對象，大型權值股淪為提款機，科技股更是重災區，護國神山台積電是被賣超最大苦主。今年賣超台積電一點九兆元，其次是台達電被賣超一四三七點六億元、其餘依序為聯發科九八五點八億元、國巨*九三四點一億元、緯穎七六七點九億元、臻鼎—KY七五四點六億元、大立光六四二點二億元、廣達五二一點九億元、華通三五七點六億元、南亞三四一點五億元、群創三○八點二億元。

不過，外資並非全面性看空台股，在集中市場、櫃買市場呈現兩樣情。外資今年來買超櫃買市場一○六○點八億元，繼二○二四年買超九○六點七億元、二○二五年買超二九二八點○一億元後，外資將邁入對櫃買市場的連續買超的第三年。

台股 外資 富邦

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