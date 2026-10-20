新聞眼／外資從容離場 國家隊成接盤俠？

外資大舉撤離台股，「國家隊」卻逆勢進場護盤，究竟是在穩定市場，還是成為外資撤退的「接盤俠」？距離九合一選舉只剩約四十天，股匯卻大幅波動，對於把股市表現當政績宣傳的賴政府而言，無疑是一大壓力。不過，當外資持續大賣，四大基金及公股行庫進場承接權值股，雖然短期有助於穩定指數，卻也讓外資在高價從容離場，將後續市場風險留給政府資金。

外資撤離衝擊也從股市延燒至匯市，讓穩定金融市場的「國家隊」不只出現在股市。中央銀行罕見在交易時段發布聲明，揭露外資上周五個交易日淨匯出量，並強調將視市場供需適時調節，維持新台幣匯率動態穩定，更彰顯政府不敢輕忽對這波外資匯出潮。

證交所統計，外資昨天再賣超台股七六七億元，累計已連續九個交易日賣超，顯示國際資金撤退的腳步並未停止。而今年以來，外資賣超台股的金額也已超過兩兆元。

值得注意的是，台股這一波漲勢主要由ＡＩ及大型權值股帶動，指數表現被政府視為經濟施政的重要「成果」之一。隨著選戰逐漸加溫，市場自然關注政府是否希望維持股市榮景，避免金融市場劇烈震盪衝擊民眾信心。

問題是，政府資金能夠支撐指數，卻無法改變外資撤離的決定。這波全球科技股修正，牽涉ＡＩ估值、企業融資風險及國際資金重新配置，並非政府單方面能夠控制。

政府護盤並非沒有必要。當股市出現恐慌性賣壓，具有長期投資性質的政府基金適度進場，不但可能降低市場非理性波動，也有機會以合理價格布局優質企業。但若護盤目的從穩定市場變成維持特定指數水準，投資決策就可能面臨扭曲。

尤其距離選舉仍有一段時間，政府不可能每天動用龐大資金對抗全球市場趨勢。一旦外資持續賣超，政府資金被迫不斷加碼，未來若股價進一步下跌，承擔帳面損失的將是具有公共性質的資金，最終也可能影響基金長期投資績效。

股市本就有漲有跌，政府真正需守住的應是市場正常運作與投資人信心，而非特定指數點位。否則，一場原為了穩定市場的護盤行動，最後可能演變成政府資金承接外資賣壓的長期消耗戰。