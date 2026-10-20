穩匯喊話 央行防單向看貶預期心態

面對匯價上周大幅波動，中央銀行嚴陣以待，昨天更罕見在上午交易時段發布聲明，揭露外資上周五個交易日大舉賣超台股一九四億美元，淨匯出更高達一七九億美元，成為新台幣急貶的主要原因。央行強調，將持續密切關注國際金融情勢與外資動向，必要時適時調節匯市。市場人士認為，央行選在此時發聲，除了說明新台幣貶值原因，更有向市場宣示穩匯決心、避免形成單向看貶預期的意味。

央行指出，新台幣從十月十二日的卅一點八九五元，一路貶至十六日的卅二點三三八元，貶幅達百分之一點三七。值得注意的是，央行揭露外資這五個交易日的淨匯出金額，顯示外資賣股後，大量資金確實已陸續撤離台灣，成為新台幣沉重的貶值壓力。

對於外資為何大舉撤出，央行分析，近期市場對ＡＩ類股估值偏高及ＡＩ產業融資風險的疑慮升溫，全球科技股自十月以來明顯回檔。其中，美國費城半導體指數自十月七日至十六日連續八個交易日下跌，累計跌幅高達百分之十五點七；相較之下，台股同期跌幅僅百分之五點四，表現相對抗跌。

央行也提到，除了外資賣超台股，外資將獲配股利匯出，同樣增加美元需求。換言之，這波新台幣貶值不只是國際美元走強，而是受到國內實際資金撤離影響，匯市短期供需面臨相當大的壓力。

匯銀主管分析，央行選在股匯市劇烈震盪之際主動發布聲明，具有穩定市場信心的作用。尤其外資短短一周淨匯出近一八○億美元，若市場預期資金還會持續撤離，出口商可能延後拋匯，進口商則可能提前買進美元，進一步擴大供需失衡，這也是央行必須防範的情況。

此外，根據央行去年十一月與美國財政部達成的匯率議題聯合聲明，央行面對外資集中匯出，仍有充分的雙向穩匯空間。

據了解，央行昨也透過外資保管銀行掌握資金匯出動態，了解大型出口商結售美元的意願，並與進口商溝通，避免非急迫性買匯需求過度集中，藉此減輕美元供需失衡情況。

央行也強調，長期以來，新台幣對美元匯率相較其他主要貨幣表現穩定，未來仍將視匯市供需變化適時調節，維持新台幣匯率動態穩定。