台幣大震盪 央行罕見信心喊話：適時進場穩匯

新台幣匯率連續兩個交易日測試32.5元心理關卡，中央銀行在昨（19）日盤中罕見信心喊話，分析此波下跌是市場對AI估值偏高、外資匯出所致，強調台股跌勢相較美股小，並揚言央行將視市場實際供需變化適時進場調節，以維護新台幣匯率的動態穩定。

匯銀主管分析，央行選在股匯市劇烈震盪之際主動發布聲明，具有穩定市場信心的作用。尤其外資短短一周淨匯出近180億美元，若市場預期資金還會持續撤離，出口商可能延後拋匯，進口商則可能提前買進美元，進一步擴大供需失衡，這也是央行必須防範的情況，除了向市場宣示穩匯決心、也避免形成單向看貶預期。

此外，根據央行去年11月與美國財政部達成的匯率議題聯合聲明，央行面對外資集中匯出，仍有充分雙向穩匯空間。

新台幣昨日盤中一度重挫2.34角、最低為32.572元，尾盤在中央銀行進場調節下貶幅收斂，終場收在32.445元，單日重貶1.07角，下探逾二個月新低，貶幅0.33%，總成交金額達38.53億美元。

面對匯市近期劇烈波動，央行指出，新台幣對美元匯率自10月12日的31.895元一路走弱至10月16日的32.338元，區間貶幅達1.37%，主要反映國際股市動盪，外資大賣台股、以及獲配股利匯出資金所致。

央行分析，首先是市場對AI類股估值偏高及融資風險升溫的疑慮，導致全球科技股自10月起全面修正，美國費半指數自10月7日至16日連續八個交易日下挫，累計跌幅達15.7%，相較下台股同期僅跌5.4%，展現相對抗跌韌性；其次，外資在10月12日至16日期間，於台股合計賣超194.02億美元，並淨匯出179.61億美元所致。

外匯交易員透露，截至昨日，台股累計漲幅達61.6%，居全球主要資本市場之冠，對外資有落袋為安的誘因，加上外資區域資本配置亦有權重上限，自然會在台股大漲創高後調節減碼、大量匯出。

根據央行統計，昨日新台幣貶值0.33%，今年以來則貶值3.1%，為最弱勢亞幣；今年以來，美元升值3.78%，日圓則貶值1.01%，韓元升值8.51%最強勢，人民幣及星元分別升值4.59%、0.48%。