股匯雙殺！國家隊護盤急穩市 外資撤離壓力未減

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台北股匯市昨上演「雙殺」戲碼，外資持續賣超台股，匯出動作也未停歇，造成新台幣持續走貶，尾盤在中央銀行進場調節下貶幅收斂，以貶值一點○七角、卅二點四四五元作收。圖為台北外匯經紀公司人員忙著接聽客戶買賣外匯的電話。記者鄭超文／攝影
台北股匯市昨上演「雙殺」戲碼，外資持續賣超台股，匯出動作也未停歇，造成新台幣持續走貶，尾盤在中央銀行進場調節下貶幅收斂，以貶值一點○七角、卅二點四四五元作收。圖為台北外匯經紀公司人員忙著接聽客戶買賣外匯的電話。記者鄭超文／攝影

外資匯出潮導致台北股匯市昨雙雙下挫，台股盤中一度大跌近千點，新台幣盤中也重貶逾兩角，但隨著股匯國家隊進場穩市，股匯市跌勢收斂。法人認為，台股探底危機暫告化解；匯銀人士則說，短期新台幣恐持續走貶，關鍵在於外資何時停止匯出。

台股早盤昨受到美國科技股重挫、ＡＩ產業投資疑慮升高影響，開盤後賣壓迅速湧現，一度大跌九四一點，四萬七千點整數關卡失守。不過，政府基金、公股行庫進場大買台積電等權值股護盤，加上內資買盤逢低買進，指數逐步回穩，終場下跌二八九點，收四萬六八二二點。

台積電撐盤 尾盤爆大買單

其中，台積電成為撐盤重要指標。台積電盤中最低跌至二三九○元，但尾盤最後一筆爆出四○四○張大量買盤，股價急拉至二四二○元平盤作收，帶動大盤跌幅大幅收斂。市場人士透露，四大基金與公股行庫持續進場承接權值股，成為台股回升的重要力量。

雖然權值股獲得買盤支撐，但整體市場賣壓仍相當沉重。外資昨持續賣超台股七六七億元，三大法人合計賣超八九九億元，顯示國際資金撤離壓力並未減輕。

央行穩匯率 罕見盤中聲明

由於外資賣超台股且持續匯出，導致新台幣近日走貶，昨天開盤一路走貶，盤中最低重貶二點三四角，貶破卅二點五元關卡。近午時分，中央銀行罕見在盤中發出聲明，強調長期以來新台幣對美元匯率表現相較其他主要貨幣穩定，會視匯市供需變化適時調節，以維持新台幣匯率動態穩定。

新台幣貶幅在午盤時一度緩和，午後再度走貶，匯銀人士指出，下午三時之後央行進場調節，加上市場美元的供給增加，新台幣貶值一點○七角，收卅二點四四五元。

台幣走貶 今年最弱勢亞幣

央行統計，新台幣昨貶值百分之○點三三，今年以來貶值百分之三點一，為最弱勢亞幣；今年以來，美元升值百分之三點七八，日圓貶值百分之一點○一，韓元升值百分之八點五一最強勢，人民幣及星元分別升值百分之四點五九、百分之○點四八。

匯銀人士分析，目前外資集中匯出，市場對美元需求仍相當強烈，央行不會刻意逆勢拉升新台幣，避免耗費大量護匯銀彈，反而將重點放在防止匯率短時間出現「無序波動」，透過適時提供美元，減緩市場單向貶值壓力。

金融圈人士認為，股匯市雖然在政府資金及央行的調節下收斂跌幅，但是外資持續賣股、匯出的趨勢尚未扭轉，短期市場仍將面臨相當大的資金壓力。政府穩定市場可以減少恐慌性賣壓，但能否真正止跌止貶，仍須觀察外資何時停止撤離，以及美股尤其科技股能否恢復穩定。

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