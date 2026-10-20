TISA租稅優惠 加碼納入考量

台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）租稅優惠何時上路引發關注，金管會主委彭金隆指出，目前正在進行ＴＩＳＡ稅式支出評估報告，可能不用到年底就能提出，接下來也要修訂「證券投資信託及顧問法」（簡稱投信投顧法）。

立法院財委會昨邀彭金隆業務報告，立委林德福、李坤城、李彥秀等人質詢關切ＴＩＳＡ租稅優惠條款何時出爐。彭金隆說，已看到高齡化與少子化趨勢，目前與財政部有兩點共識，包括幫助國人強化退休第三支柱，以及強化兒少理財觀念，接下來會研擬各種方案。

據了解，金管會將修訂投信投顧法，增訂給予ＴＩＳＡ投資本金免納所得稅的相關規定；至於免稅額度，則傾向比較目前的人身保險費列舉扣除額，每人每年上限兩萬四千元。

彭金隆說，ＴＩＳＡ投資本金免稅額度要尊重財政部對於稅務調整政策，與對國庫影響等評估；但也希望ＴＩＳＡ累積資金能投入國家建設。

針對林德福建議ＴＩＳＡ提供青年族群較多租稅優惠，例如免稅額再增加百分之五十。彭金隆回應，如果一套政策能照顧到多元或特別需要的人，都會考慮。但因為租稅並非金管會職掌，金管會只是提出推動亞資中心可參照其他國家的租稅優惠，讓一些不太積極的資金進入資本市場，未來仍會舉行公聽會蒐集各界意見。

李彥秀說，南韓ＩＳＡ至少持有三年才能具有免稅優惠、法國ＰＥＡ至少持有五年才免稅，是否承諾ＴＩＳＡ須納入「最低持有年限」限制。彭金隆回應，目前的確有討論到是否要設計「最低持有年限」，但未來還是尊重租稅單位。