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資金大遷徙！我對美投資暴衝 對陸幾乎腰斬

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，我廠商海外布局往美國方向前進，經濟部長龔明鑫日前證實，我將在德州設第一個園區。經濟部統計指出，過去五年我對美國投資飆升至三○五億美元，主要是由半導體伺服器帶動。和前一期相較，成長百分之二八四點一，占我海外投資比重提升至百分之廿點五，不僅大幅領先中國大陸，更一舉超越東協

經濟部統計指出，近五年（二○二一年至二○二五年）我赴美國投資金額三○五億美元，大幅領先我對大陸投資一九一億美元，也超越東協的二九七億美元。

觀察近五年我對美投資總額，八成一、二四八億美元是製造業投資；其中以電子零組件業投資美國二一一億美元、電腦電子及光學製品十九億美元、以及藥品製造業十一億美元，可說是我業者投資美國前三大製造業。

經濟部分析，電子零組件業因台積電持續擴大投資美國亞利桑納州廠，自二○二○年底至今，投審會已核定五次台積電投資及增資美國，共計二四○億美元。近五年電子零組件投資美國二四八億美元，和前一期（二○一六年至二○二○年）相較，增加一七六億美元，成長四點九倍。

此外，受惠於新興科技應用迅速擴展，我伺服器業者加速赴美建立生產基地，近五年電腦電子與光學製品業赴美投資十九億美元，較前一期增加十七億美元、增幅逾十二倍。

近五年藥品製造業投資美國金額十一億美元，也較上一期大幅增加十億美元，增幅近十三倍。

除了美國之外，因台積電在日本熊本投資半導體，近五年我投資日本金額提升至一○二億美元，相較前一期五十八億美元，成長百分之七十五點五；占我對外投資比重達百分之六點八。

相形之下，近五年我業者對大陸投資則出現大撤退。二○一六年至二○二○年我對陸投資三七五億美元，二○二一年至二○二五年則大減至一九一億美元、幾乎砍半，占比由近四成驟降至百分之十二點九，衰退百分之四十九點一。

經濟部統計指出，國內廠商持續強化海外布局，累計近五年我國核准對外投資金額一四八六億美元，較上期增加五四五億美元，增幅百分之五十七點八。

對美投資 東協 美中貿易 半導體 伺服器

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