財部：民間參與公建前9月投資1178億 全年促參持平去年

桃市府今在虎頭山創新園區舉辦「專利技術生態系城市技術融資暨展示媒合會」，集結工研院及廣達、日月光、東元等企業，共展示23項核心技術，從高齡陪伴機器人、四足機器人到無人機磁感應定位技術，鎖定AI機器人、半導體檢測及無人機等前瞻領域。市長張善政表示，希望串聯技術、產業與資金，協助中小企業取得關鍵技術，布局桃園未來5至10年產業競爭力。

2026-10-19 12:39