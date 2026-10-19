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財部：民間參與公建前9月投資1178億 全年促參持平去年
財政部今天表示，今年前9月民間參與公共建設成功簽約達93件，投資金額達新台幣1178億元，最大案為交通部台中港至通霄電廠海底輸氣管線台中港端租賃案，台電投資金額369億元。至於促參案，財政部預估今年全年促參案金額會跟去年805億元相當。
財政部今天舉行例行記者會，根據促參司統計，今年截至9月底，民間參與公共建設案件簽約93件，民間投資金額1178億元，其中依促進民間參與公共建設法（促參法）辦理共有52件，民間投資金額149億元。
根據財政部資料，民間參與公共建設統計中，中央部會以交通部10件、簽約金額436億元居冠；直轄市政府中，台北市以20件、413億元穩居第一。
如果進一步觀察民間投資今年前9月的前3大金額案件，分別為交通部的台中港至通霄電廠海底輸氣管線台中港端租賃案369億元，其次為台北市政府的北士科T17、T18輝達台灣區總部案330.87億元，第三名為高雄市政府的高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都市更新事業公開評選實施者案約70.86億元。
觀察簽約促參案件，以台南市政府主辦的台南市東區商四商業設施促參案，民間投資金額最高、約為44.75億元。財政部促參司指出，預估2026年全年促參案金額應該會跟去年805億元相近，這2年都算是高峰期。
財政部表示，為表揚優良促參案件，預定在10月23日舉行「第24屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」。本屆金擘獎經嚴謹評選及實地查核，共有15個團隊脫穎而出，展現政府與民間攜手推動公共建設的豐碩成果。
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